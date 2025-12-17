Προσωρινά αποτελέσματα ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025 και υποβολή ενστάσεων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων για την πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, ανακοίνωσε την Τετάρτη (17.12.2025) η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 2Γ/2022 του ΑΕΠ:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (Α΄ 169), μεταξύ όλων των υποψηφίων της οικείας προκήρυξης, εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τη 18η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο πενήντα ευρώ (50 €), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.