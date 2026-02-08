Προσποιήθηκε τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρισμού και «μπούκαρε» σε σπίτι: Καρέ – καρέ η στιγμή που αρπάζει σακούλα γεμάτη με μετρητά και τιμαλφή

Σε μάστιγα εξελίσσονται οι κλοπές σε βάρος πολιτών με απάτες στις οποίες οι δράστες προσποιούνται τους υπαλλήλους εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας και να πείθουν τηλεφωνικά τα θύματα πως στο σπίτι τους υπάρχει βλάβη και κινδυνεύει από πυρκαγιά ζητώντας να τους δώσουν τα χρήματα για φύλαξη μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Μια από αυτές τις απάτες είναι το νέο περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σπιτιού, στο οποίο μπήκε ανενόχλητος και άρπαξε σακούλα, μέσα στην οποία υπήρχαν τιμαλφή και μετρητά του ιδιοκτήτη. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν, όταν ο δράστης μιλούσε στο τηλέφωνο με τον ιδιοκτήτη, υποδυόμενος τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και πείθοντας τον να τοποθετήσει όλα τα αντικείμενα αξίας σε μια σακούλα, με την πρόφαση ότι υπάρχει ηλεκτρική βλάβη στο σπίτι και ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Προχθές με πήρε κάποιος τηλέφωνο, λέει είμαστε από εταιρεία. Θα έρθουμε να σας κάνουμε κάποιον έλεγχο, πόσοι μένουν στο σπίτι… αν είμαι γέρος, αν μένει κάποιος άλλος εκεί», είπε το θύμα απάτης. Οι απατεώνες μπορεί να μιλούν για ώρες στο τηλέφωνο με τα θύματα τους, μέχρι να καταφέρουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Άλλο ένα θύμα απάτης περιέγραψε στο MEGA, πώς οι κακοποιοί κατάφεραν και τον εξαπάτησαν αποσπώντας του 3.000 ευρώ.

Με ρώταγε είσαι μόνος σου; Λέει: Μάζεψε χρυσαφικά και χαρτονομίσματα. Βάλτα όλα σε μια σακούλα με αλουμινόχαρτο και βάλτα λέει στην εξώπορτα. Μου λέει άνοιξε και την εξώπορτα… περίμεναν από κάτω αυτοί να ανοίξει κάποιος την πόρτα και μπήκαν επάνω και πήραν τα χρυσαφικά και έφυγαν», ανέφερε άλλο θύμα απάτης επιτήδειων.

Οι δράστες παριστάνουν ακόμη και τους γιατρούς, ζητώντας χρήματα για δήθεν έκτακτη ανάγκη.

«Μου λέει πέρασε ένα τροχαίο η αδερφή σου και είναι σοβαρά και θα μπει στο χειρουργείο και χρειαζόμαστε 5 χιλιάδες και πρέπει να τα φέρετε και τους είπα εγώ ελάτε να τα πάρετε», είπε το θύμα απάτης.

Οι δράστες ζητούν και τους κωδικούς τραπεζικών καρτών, υποδυόμενοι ακόμη και τους λογιστές.

«Περίπου πριν μια εβδομάδα πήραν τηλέφωνο τον πατέρα μου, και καλά ένας λογιστής και αυτός ζήτησε τα στοιχεία της κάρτας, με πρόφαση ένα επίδομα», δήλωσε στο MEGA πολίτης.

Σε έξαρση οι απάτες και μέσω SMS

Άκρως διαδεδομένο είναι και το sms phising, όπου οι επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, σε ανυποψίαστους πολίτες.

Την ΑΑΔΕ, τα ΕΛΤΑ, ακόμη και την τροχαία υποδύονται οι απατεώνες, μέσω των sms που στέλνουν στους πολίτες.

«Σε ειδοποιούν είτε ότι έχεις επιστροφή φόρου, είτε ότι πρέπει να πληρώσεις κάποιο φόρο για κάποιο ακίνητο που κατέχεις, είτε με κάποιο sms χρωστάς στην ΑΑΔΕ ή οτιδήποτε», αναφέρουν θύματα απάτης στο MEGA.

Ένα κλικ αρκεί και οι απατεώνες αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.