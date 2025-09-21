Πρόστιμο 270.000 ευρώ και 5 μήνες φυλάκιση σε συνταξιούχο με τη βούλα του ΣτΕ – Είχε σκοτώσει με τσάπα 8 κουτάβια

Πρόστιμο 270.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης 5 ετών επικύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατίας που είχε επιβληθεί σε έναν συνταξιούχο στη Λάρισα για θανάτωση ζώων.

Ο συνταξιούχος από την Λάρισα τιμωρήθηκε ταυτόχρονα με βαρύ πρόστιμο και ποινή φυλάκισης πέντε ετών γιατί σκότωσε με τσάπα 8 νεογέννητα κουτάβια και κακοποίησε ένα ακόμα που είχε γεννήσει το σκυλάκι του γείτονά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφασή του έκρινε ότι δεν παραβιάζονται οι συνταγματικοί κανόνες και μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα χρηματικό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης.

Στην απόφασή τους τα μέλη του Συβουλίου της Επικρατείας που ασχολήθηκαν με την υπόθεση θεωρούν ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος που έχουν να κάνουν με την προστασία των ζώων, το πρόστιμο και η ποινή φυλάκισης δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Επί της ουσίας δεν παραβιάζει την νομική αρχή «ne bis in idem» που απαγορεύει την εκδίωξη, δίκη ή καταδίκη ενός ατόμου δύο φορές για την ίδια παράβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια παλιά υπόθεση που έγινε στις 30 Αυγούστου του 2013 στη Λάρισα. Ενας κάτοικος της περιοχής είδε τον γείτονά του νβα χτυπά με τσάπα τα 9 κουτάβια που είχε γεννήσει το σκυλάκι του. Ο άνδρας μετά από αυτή την πράξη έβαλε τα κουταβάκια σε μια πλαστική σακούλα και τα πέταξε σε ένα ποτάμι βάζοντας πάνω τους και πέτρες.

Ο ιδιοκτήτης του σκυλιού που έκανε τα κουτάβια πήγε στην αστυνομία που βρήκε τα 8 νεκρά ζώα, ενώ το ένατο βρέθηκε κακοποιημένο όμως τελικά έζησε.

Ο άνδρας που έκανε την κτηνωδία συνελήφθη πέρασε αυτόφωρο με την Δημοτική Αστυνομία να του επιβάλει πρόστιμο 270.000 ευρώ, δηλαδή 30.000 ευρώ για κάθε σκυλάκι.