Ελλάδα

Χαλκιδική: Βρέθηκε η 59χρονη που εξαφανίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου – Χαμόγελα για την οικογένειά της

Η Αναστασία Γιαγκοπούλου, 59 ετών, εκπαιδευτικός, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στον Πολύγυρο Χαλκιδικής όπου διέμενε μόνη της, μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της περιοχής
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια εξαφάνισης της 59χρονης στη Χαλκιδική. Η γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το περασμένο Σάββατο (12.09.2026), βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026).

Η Αναστασία Γιαγκοπούλου, 59 ετών, εκπαιδευτικός, που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου διέμενε μόνη της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής για προληπτικούς λόγους.

Η κόρη της είχε μιλήσει στο newsit.gr και έδινε πληροφορίες για τη μητέρα της, τονίζοντας: «Την μητέρα μου τελευταία φορά την είδαν στον Πολύγυρο το μεσημέρι του Σαββάτου με το αυτοκίνητο της. Απο όσο γνωρίζουμε φεύγοντας σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο, έβαλε λίγη βενζίνη, όμως δεν πρέπει να έχει χρήματα μαζί της. Δεν έγιναν κινήσεις στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το κινητό της τηλέφωνο το άφησε στο σπίτι, πήρε μόνο την ταυτότητα της μαζί και έφυγε με το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν είπε κάτι σε κάποιον πριν φύγει. Ανησυχούμε και ελπίζω να έχουμε νέα σύντομα. Αν κάποιος μπορεί να την είδε να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Οδηγεί ενα μαύρο MERCEDES A150».

Ο πρόεδρος της Γραμμής Ζωής – Silver Alert κ. Γεράσιμος Κουρούκλης είχε υπογραμμίσει στο newsit.gr: «Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε για την εξαφάνιση της γυναίκας τη Δευτέρα 14/09. Εξαφανίστηκε το Σάββατο 12/09 προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι φορούσε, καθώς ζει μόνη της.

Οδηγεί το αυτοκίνητο της, κάνουμε έκκληση και στην Τροχαία προκειμένου να είναι σε εγρήγορση μήπως εντοπιστεί με το όχημα της. Είναι ήδη ενεργοί οι εθελοντές της Γραμμής Ζωής, είναι ενεργή και η εθελοντική ομάδα του ΟΦΚΑΘ. Κάνουμε έκκληση και σε όλο τον κόσμο να μας ενημερώσει αν κάποιος είδε κάτι και είμαστε σε αναζήτηση προκειμένου να δούμε που μπορεί να έχει φτάσει».

Τελικά, η Αναστασία Γιαγκοπούλου εντοπίστηκε σώα, δίνοντας μία βαθιά ανάσα ανακούφισης στα αγαπημένα της πρόσωπα που αγωνιούσαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
190
165
150
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χαμόγελο του Παιδιού για τη 18χρονη στα Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η μητέρα που προκάλεσε κακώσεις στο βρέφος της
Το 2013, είχε λάβει ανώνυμη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του
Cute Little Caucasian Newborn Baby Lying in Bassinet in a Maternity Hospital. Portrait of a Tiny Playful and Energetic Child with a Name ID Tag on the Leg. Healthcare, Pregnancy and Motherhood Concept
Η γιατρός αρνείται τις κατηγορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - «Όλα έγιναν νόμιμα, δεν υπήρχε δόλος»
Τον τελικό λόγο για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων, για το αν δηλαδή προφυλακιστούν ή όχι, έχουν ο ανακριτής και εισαγγελέας, που θα αποφασίσουν σε διάσκεψη
Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη 13
Newsit logo
Newsit logo