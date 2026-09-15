Χαλκιδική: Βρέθηκε η 59χρονη που εξαφανίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου – Χαμόγελα για την οικογένειά της

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια εξαφάνισης της 59χρονης στη Χαλκιδική. Η γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το περασμένο Σάββατο (12.09.2026), βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026).

Η Αναστασία Γιαγκοπούλου, 59 ετών, εκπαιδευτικός, που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου διέμενε μόνη της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής για προληπτικούς λόγους.

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Η κόρη της είχε μιλήσει στο newsit.gr και έδινε πληροφορίες για τη μητέρα της, τονίζοντας: «Την μητέρα μου τελευταία φορά την είδαν στον Πολύγυρο το μεσημέρι του Σαββάτου με το αυτοκίνητο της. Απο όσο γνωρίζουμε φεύγοντας σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο, έβαλε λίγη βενζίνη, όμως δεν πρέπει να έχει χρήματα μαζί της. Δεν έγιναν κινήσεις στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το κινητό της τηλέφωνο το άφησε στο σπίτι, πήρε μόνο την ταυτότητα της μαζί και έφυγε με το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν είπε κάτι σε κάποιον πριν φύγει. Ανησυχούμε και ελπίζω να έχουμε νέα σύντομα. Αν κάποιος μπορεί να την είδε να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Οδηγεί ενα μαύρο MERCEDES A150».

Ο πρόεδρος της Γραμμής Ζωής – Silver Alert κ. Γεράσιμος Κουρούκλης είχε υπογραμμίσει στο newsit.gr: «Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε για την εξαφάνιση της γυναίκας τη Δευτέρα 14/09. Εξαφανίστηκε το Σάββατο 12/09 προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι φορούσε, καθώς ζει μόνη της.

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Οδηγεί το αυτοκίνητο της, κάνουμε έκκληση και στην Τροχαία προκειμένου να είναι σε εγρήγορση μήπως εντοπιστεί με το όχημα της. Είναι ήδη ενεργοί οι εθελοντές της Γραμμής Ζωής, είναι ενεργή και η εθελοντική ομάδα του ΟΦΚΑΘ. Κάνουμε έκκληση και σε όλο τον κόσμο να μας ενημερώσει αν κάποιος είδε κάτι και είμαστε σε αναζήτηση προκειμένου να δούμε που μπορεί να έχει φτάσει».

Τελικά, η Αναστασία Γιαγκοπούλου εντοπίστηκε σώα, δίνοντας μία βαθιά ανάσα ανακούφισης στα αγαπημένα της πρόσωπα που αγωνιούσαν.