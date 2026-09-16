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Γιώργος Μαζωνάκης: Μαραθώνιος απολογιών για το ζευγάρι των γιατρών – Εν αναμονή της απόφασης αν θα προφυλακιστούν ή όχι

Η απολογία των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κράτησε τουλάχιστον 16 ώρες
Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη
Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίστηκε η διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η απολογία των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κράτησε τουλάχιστον 16 ώρες. Η γυναίκα ολοκλήρωσε την απολογία της στον ανακριτή δυο τα ξημερώματα της Τετάρτης(16.09.2026), ως τις 3.30 τα ξημερώματα έδινε εξηγήσεις ο σύζυγός της και στην συνέχεια οι δύο τους πέρασαν στο γραφείο του εισαγγελέα.

Πλέον αναμένεται η απόφαση του ανακριτή και εισαγγελέα αν τελικά οι δύο γιατροί θα προφυλακιστούν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε στις 14:00, με την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία φέρεται να πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, να περνά πρώτη το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου.

Το απολογητικό υπόμνημα και οι ερωτήσεις του ανακριτή

Πριν από την έναρξη της απολογίας, ο συνήγορος της γιατρού είχε παραδώσει στον ανακριτή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι θέσεις και οι ισχυρισμοί της εντολέως του.

Στη συνέχεια, ο ανακριτής προχώρησε σε σειρά ερωτήσεων, ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και για όσα ακολούθησαν μέσα στο ιατρείο.

Η κατηγορούμενη γιατρός κλήθηκε να δώσει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της δικαστικής έρευνας.

Αδιαθεσία μετά την απολογία – Στο σημείο το ΕΚΑΒ

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας της, η γιατρός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Η απολογία του διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να βγει από το ανακριτικό γραφείο και να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ζήτησε μάλιστα τη βοήθεια του συζύγου της. Παράλληλα, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ.

Λίγα λεπτά αργότερα η γυναίκα συνήλθε. Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η γιατρός βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Αρνούνται την κατηγορία

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν να τηρούν αρνητική στάση, αρνούμενοι το βαρύτατο κακούργημα που τους έχει αποδοθεί.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, η οποία, όπως υποστηρίζουν, συνέβη μετά τις 4 το μεσημέρι, ενώ το ΕΚΑΒ, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της δικογραφίας, έχει κληθεί στις 4:21.

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