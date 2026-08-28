Ψυχολόγος του Πειραιά σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Λαϊκή τραγουδίστρια ήταν μεταξύ των «πελατών»

Συνολικά τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε περιοχή της Αττικής ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κεταμίνης και κοκαΐνης.

«Αρχηγός» φέρεται να είναι ένας 41χρονος ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η έκπληξη είναι ότι στην υπόθεση φέρεται να συμμετείχε και ένας ψυχολόγος από τον Πειραιά.

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Ο ψυχολόγος, φέρεται να προμήθευε τον «αρχηγό» ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών. Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος «αρχηγός» χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» το σπίτι του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Οι αγοραπωλησίες γίνονταν στο σπίτι του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος πήγαινε χρησιμοποιώντας δικό του όχημα. Παράλληλα, γίνονταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

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Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος έκανε συνολικά 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι 3.800 ευρώ.

Το τέλος της δράσης τους

Το μεσημέρι της Πέμπτη (27/8/26) ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Συνολικά, από τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

834,9 γραμμάρια κάνναβης,

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

56,2 γραμμάρια MDMA,

39 γραμμάρια Ecstasy,

180 φαρμακευτικά χάπια,

100 καραμέλες κάνναβης,

103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

15.565 ευρώ,

6-ζυγαριές ακριβείας,

2 οχήματα,

μοτοσυκλέτα και

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.