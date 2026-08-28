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Φωτιές: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για Ρόδο, Κάρπαθο και Κρήτη – Πολύ υψηλός και στην Αττική

Αυτές οι περιοχές εμφανίζουν ακραίο πυρκαγιάς αύριο, Σάββατο (29.08.2026)
Πυροσβέστες στη μάχη της κατάσβεσης πυρκαγιάς
Πυροσβέστες στη μάχη της κατάσβεσης πυρκαγιάς / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Βερβερίδης
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Ξανανεβαίνει το θερμόμετρο το Σάββατο (29.08.2026) με τη θερμοκρασία να φτάνει πάνω από τους 40 βαθμούς. Στο επίκεντρο για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Πολιτική Προστασία, όπου οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ξανά τους 40 βαθμούς.

Με τα μελτέμια να παραμένουν ισχυρά ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε περιοχές της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)
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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρική περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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