Πτολεμαΐδα: Θρίλερ με 59χρονη καθηγήτρια που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν κάτοικος της οικοδομής, διαμένοντας στον πέμπτο όροφο
Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στην Πτολεμαΐδα με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026) σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε οικοδομή της οδού Μακεδονομάχων στην Πτολεμαΐδα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία για να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες ώστε να διαλευκανθεί ο θάνατός της

Η άτυχη γυναίκα 59 ετών ήταν καθηγήτρια στο επάγγελμα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες φέρεται να ήταν ήταν κάτοικος της οικοδομής, διαμένοντας στον πέμπτο όροφο.

Οι αρχές, όπως όλα δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

