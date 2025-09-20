Πτώση δέντρου στην Αθήνα: «Νομίζαμε πως πέθανε η γυναίκα, έβγαζε αίμα από το στόμα»

Στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ νοσηλεύεται η γυναίκα που τραυματίστηκε από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι στο κέντρο της Αθήνας, το πρωί του Σαββάτου (20.9.25). Ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ένας άνδρας.

Την στιγμή της πτώσης του δέντρου η γυναίκα βρισκόταν έξω από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης μαζί με τα παιδιά της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, ενώ ο άνδρας είχε ελαφρύτερα τραύματα, με εκδορές στην πλάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πριν από έναν μήνα είχαν ενημερωθεί οι Αρχές, αλλά δεν έκαναν τίποτα», αναφέρει επιχειρηματίας της περιοχής στο newsit.gr.

«Πριν από έναν μήνα είχε πέσει ένα κλαρί και πήγε να πετύχει δύο τουρίστες χωρίς όμως να τραυματίζεται κανείς είχαν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές αλλά κανείς δεν είχε κάνει κάτι», λέει ο επιχειρηματίας και συνεχίζει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα έπεσε και χτύπησαν δύο άνθρωποι η κυρία ήταν μαζί με τα παιδιά τους έξω από την εκκλησία, νομίζαμε πως πέθανε η γυναίκα την είδαμε να βγάζει αίμα από το στόμα, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήρε».

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών και των πολιτών, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα συμβάντα.

Δήμος Αθηναίων: «Το δέντρο έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση τριών δέντρων, που επέφεραν μάλιστα τον τραυματισμό δύο πολιτών και ζημιές σ’ ένα όχημα.

Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα. Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες: Nα μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».