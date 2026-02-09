Πύλος: «Έκανε σαν δαιμονισμένος, πήγε να με βρει στο κεφάλι» λέει για τον 25χρονο ο κουρέας που δέχτηκε επίθεση με γκλοπ

Για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή, συνελήφθη ο 25χρονος που επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα στην Πύλο, ο οποίος προκάλεσε και ζημιές στο αυτοκίνητο του 51χρονου. Το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026) ο νεαρός οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή 3,5 ετών.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, φαίνεται η στιγμή της επίθεσης με γκλοπ στον 51χρονο από πελάτη του, έξω από το κομμωτήριο της Πύλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 25χρονος δράστης που συνελήφθη, περίμενε τον κουρέα έξω από το κομμωτήριο, μπροστά από το αυτοκίνητό του, και μόλις ο 51χρονος βγήκε έξω ο νεαρός άρχισε να του επιτίθεται.

Ο κουρέας απέφυγε τα χειρότερα επειδή μετά από αυτά τα καρέ, έπεσε το γκλομπ από τα χέρια του νεαρού και τότε βρήκε την ευκαιρία να απομακρυνθεί χωρίς να δεχτεί άλλα χτυπήματα.

«Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες, υπάρχουνε μώλωπες, στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Και έχω πάθει σοκ, γενικώς δεν… θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να συνέλθω τώρα, δηλαδή δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό

Εγώ με τον άνθρωπο αυτόν, τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δυο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε. Ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε… Ε, τον είδα ότι ήτανε λίγο περίεργος… Οk, πλήρωσε, έφυγε. Μετά γύρισε από λίγο, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά, γιατί δεν είχα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πελάτη. Με πλησίασε. Τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο», είπε αρχικά το θύμα.

Και συμπλήρωσε: «Του λέω ”Τι συμβαίνει;”. Βγάζει το καπέλο, γυρίζει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση: ”Ρε π…” μου λέει ”έχεις και παιδί”. Βγάζει το χέρι πίσω απ’ το μπουφάν, πίσω στη ζώνη, πού το ‘χε κρυμμένο δεν ξέρω αυτό το πράγμα, βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα -από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο- κι άρχισε και με κοπάναγε».

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την επίθεση καρέ – καρέ. Με το δεξί του χέρι σηκωμένο, σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τα χτυπήματα, ο κομμωτής έτρεξε για να απομακρυνθεί. Οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο προσπαθούσαν να καταλάβουν τον λόγο της επίθεσης.

«Αν δεν είχε όπλο πάνω του, θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήτανε, ο άνθρωπος έκανε σαν δαιμονισμένος, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουνε ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα», πρόσθεσε ο 51χρονος.

Αιτία για το ανεπίτρεπτο ξέσπασμα του 25χρονου, ήταν όπως έλεγε, το τελικό αποτέλεσμα μετά το κούρεμα. Όπως φαίνεται κάποιοι του έκαναν αρνητικά σχόλια, όταν πήρε το δρόμο της επιστροφής και τότε εκείνος αποφάσισε να τα βάλει με τον κουρέα.