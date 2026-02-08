Πύλος: Νεαρός ξυλοκόπησε κουρέα με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα και συνελήφθη

Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026) στην Πύλο, όπου ένας 25χρονος έδειρε τον κουρέα του επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα.

Ο 25χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου – Νέστορος,λόγω ξυλοδαρμού ενός 51χρονου κουρέα, στον οποίο είχε κουρευτεί.

Ο 25χρονος έφυγε από το κατάστημα, επέστρεψε και αφού εξύβρισε τον 51χρονο, του επιτέθηκε με γκλοπ, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Μάλιστα, ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο όχημα του 51χρονου, την ώρα που έφευγε από το σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 25χρονο και αφού τον συνέλαβαν, και κατάσχεσαν και το γκλοπ που χρησιμοποίησε κατά την επίθεσή του.