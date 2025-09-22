Ελλάδα

Πύργος: 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του – Είχε πεθάνει τουλάχιστον 4 μέρες πριν

Τα αίτια του θανάτου φαίνεται πως ειναι παθολογικά, ωστόσο αναμένεται και η νεκροψία
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΕΚΑΒ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στον Πύργο εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα(22/9/2025), ένας 65χρονος άνδρας από τον γείτονα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, τη σορό του 65χρονου στο σπίτι του εντόπισε ο γείτονάς του, ο οποίος μένει στον επάνω όροφο του διώροφου κτηρίου στη συμβολή των οδών Ατταλείας και Ζαϊμη, στο Λάπατο στον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος εκτιμάται πως είχε πεθάνει τουλάχιστον τέσσερις μέρες πριν, ενώ η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμά του, ήταν αυτή που κινητοποίησε τον γείτονα, ο οποίος στην συνέχεια τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο μετέβη η ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου, φαίνεται πως ειναι παθολογικά, ωστόσο αναμένεται να διενεργηθεί και νεκροψία. 

Πολυκατοικίες
