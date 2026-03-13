Πύργος: Πέθανε ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου στον Πύργο Ηλείας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 18χρονος μαθητής της τρίτης λυκείου έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο, στο ύψος του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας.

Τον βρήκαν γείτονες, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, ενώ ένας άνδρας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο η εικόνα του νεαρού ήταν βαριά.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του. Δυστυχώς όμως ο νεαρός κατέληξε εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων του.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυστύχημα…

Γείτονας που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες μιλώντας στο ilialive.gr ανέφερε ότι «… βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε και άρχισε να ανασαίνει το παιδί αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή…».