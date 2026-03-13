Ελλάδα

Πύργος: Πέθανε ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του, αλλά δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή
Ασθενοφόρο στο σημείο που έπεσε ο μαθητής
Ασθενοφόρο στο σημείο που έπεσε ο μαθητής

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου στον Πύργο Ηλείας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 18χρονος μαθητής της τρίτης λυκείου έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο, στο ύψος του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας.

Τον βρήκαν γείτονες, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, ενώ ένας άνδρας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο η εικόνα του νεαρού ήταν βαριά.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του. Δυστυχώς όμως ο νεαρός κατέληξε εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων του.

 

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυστύχημα…

Γείτονας που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες μιλώντας στο ilialive.gr ανέφερε ότι «… βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε και άρχισε να ανασαίνει το παιδί αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή…».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
98
97
88
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη Τούρκος στη Θεσσαλονίκη με ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών - Είχε καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών
Ο ανωτέρω εντοπίστηκε μαζί με ακόμη δύο Τούρκους σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
Αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας
Το σενάριο της ενέδρας, η έφοδος σε σπίτι και η ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά
Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης, την ίδια ώρα που το θύμα φέρεται να είναι οπαδός και μάλιστα σε σύνδεσμο αντίπαλης ομάδας
Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη 18
Newsit logo
Newsit logo