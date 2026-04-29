Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Τα προειδοποιητικά σημάδια για τον 89χρονο που αγνοήθηκαν και η απαίτηση για μεγαλύτερη σύνταξη

Τα κομμάτια του εφιαλτικού παζλ, συνθέτουν οι επιτελείς της ΕΛΑΣ για να διαπιστώσουν τι δεν πήγε καλά για τα όσα συνέβησαν την Τρίτη (29.04.2026) στο κέντρο της Αθήνας και της Πάτρας από τον ηλικιωμένο που εισέβαλε σε Εφετείο και ΕΦΚΑ, πυροβολώντας και τραυματίζοντας 5 υπαλλήλους.

Ο υπερήλικας που λάμβανε σχεδόν 3.000 ευρώ το μήνα σύνταξη από ΗΠΑ, Γερμανία και Ελλάδα (τα 360 ευρώ από τον ΟΓΑ) είχε εμμονή σχεδόν 20 χρόνια και απαιτούσε 100 ευρώ το μήνα επιπλέον σύνταξη. Έτσι, έστησε το αιματηρό σχέδιο του «χτυπώντας» τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και το Εφετείο στην οδό Λουκάρεως, αναδεικνύοντας τόσο τα κενά ασφαλείας στις δημόσιες υπηρεσίες και τα δικαστήρια, όσο και την αδυναμία της αστυνομίας να αντιμετωπίσει και να συλλάβει τον πιστολέρο που κινούνταν ανέμελα στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτό γιατί ένας άνθρωπος 89 ετών κατάφερε να κατασκευάσει μία αυτοσχέδια καραμπίνα, να προμηθευτεί ένα περίστροφο, να κινηθεί με άνεση για πέντε ώρες κάτω από τη «μύτη» των αστυνομικών και τελικά να συλληφθεί στην Πάτρα λίγο πριν πάρει το πλοίο για την Ιταλία και από κει φύγει για το Στρασβούργο προκειμένου να διεκδικήσει αυτά που πίστευε πως δικαιούται.

Το απίστευτο είναι ότι έλεγε σε όλους το τι θα κάνει, και μάλιστα, πριν 8 χρόνια, είχε είχε δείξει εμπράκτως τις προθέσεις του κάνοντας θερμό επεισόδιο στα δικαστήρια. Κι όμως συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος φτάνοντας στο σημείο να πυροβολήσει πέντε ανθρώπους στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο δικαστήριο στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας τους ελαφρά.

Μοιάζει απίστευτο το γεγονός ότι η αστυνομία τον αναζητούσε μέσα στα δικαστήρια, στο σπίτι της ανιψιάς του στα Κάτω Πατήσια, σε νεκροταφεία στον τόπο καταγωγής του στην Μεσσηνία. Εν τέλει τον βρήκαν τυχαία στην Πάτρα λίγο πριν πάρει το πλοίο της γραμμής για την Ιταλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για το συγκεκριμένο αιματηρό περιστατικό. Παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές προκειμένου να διαπιστωθούν τα κενά ασφαλείας στις δημόσιες υπηρεσίες και τα δικαστήρια και την έλλειψη σχεδίου δράσης σε περίπτωση που ένας πιστολέρο κινείται ανεξέλεγκτα στο κέντρο της Αθήνας.

Στις έρευνες θα συμπεριληφθούν και τα κενά στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς ο συγκεκριμένος υπερήλικας είχε δείξει σημάδια στο παρελθόν χωρίς όμως ποτέ κάποια υπηρεσία να τα λάβει σοβαρά υπόψιν της.

Παράλληλα τα δύο όπλα που βρέθηκαν πάνω του και κατασχέθηκαν (τα κατείχε παράνομα) και άγνωστο παραμένει το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του.

Θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ασφάλειας για βαλλιστική έρευνα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τι θα υποστηρίξει ο ίδιος για τα όσα έκανε στο κέντρο της Αθήνας.