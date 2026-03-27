Ραφήνα: Απετράπη τηλεφωνική απάτη – Με πρόσχημα τη ραδιενέργεια ζητούσαν κοσμήματα και χρήματα

Ο δράστης έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για πληθώρα ποινικών αδικημάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι τυγχάνει φυγόποινος
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σ’ έναν 46χρονο μετά την άμεση επέμβαση τους σε σπίτι στη Ραφήνα, μετά την ειδοποίηση από γυναίκα για τηλεφωνική απάτη όπου προσπάθησαν να της αρπάξουν κοσμήματα και χρυσαφικά, επικαλούμενοι κίνδυνο ραδιενέργειας.

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου ο 46χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο 46χρονος από κοινού με τον συνεργό του, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν την παθούσα και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε μπολ για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και πιθανό βραχυκύκλωμα και να τα αφήσει έξω από την οικία της.

Η γυναίκα ενημέρωσε την ανωτέρω αστυνομική υπηρεσία και κινήθηκε προς το σημείο που είχαν συμφωνήσει, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που η παθούσα παρέδιδε τα κοσμήματα, ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις τον 46χρονο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για πληθώρα ποινικών αδικημάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι τυγχάνει φυγόποινος.

Επιπλέον, ο συνεργός του ταυτοποιήθηκε ως δράστης απάτης σε βάρος γυναίκας που έλαβε χώρα την 16-3-2026 στην περιοχή της Πάτρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

