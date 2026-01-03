Ραφήνα: «Δεν πρόλαβε να βγει έξω για να σωθεί» λέει γείτονας για τον 82χρονο που κάηκε μέσα στο σπίτι του

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 82χρονος ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας που πήρε φωτιά νωρίτερα το πρωί (3/1/2026) στην Ραφήνα με τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σοκαρισμένοι από τον φριχτό θάνατο που του επήλθε.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ραφήνας το πρωί για φωτιά που ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή. Μια μονοκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες, πιθανότατα από φωτιά που προήλθε από σόμπα υγραερίου, και δυστυχώς ο ιδιοκτήτης της δεν πρόλαβε να βγει έξω για να σωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λίγο μετά τις 8 το πρωί μύριζε έντονα καμένα καλώδια και βγήκαμε να δούμε τι έχει συμβεί. Με το που βγήκαμε είδαμε το σπίτι στο τέλος του δρόμου να έχει πάρει φωτιά και καλέσαμε αμέσως την πυροσβεστική. Αν και ήρθε μέσα σε 5 λεπτά δεν κατάφερε να σώσει τον 82χρονο που έμενα μέσα», λέει γείτονας του άτυχου άντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 82χρονος στην προσπάθεια του να αλλάζει την μπουκάλα στην σόμπα υγραερίου πήρε φωτιά και δεν κατάφερε να βγει έξω για να σωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν 15 άντρες της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και έσβησαν την φωτιά ενώ τα πλήρη αίτια της φωτιάς εξετάζονται από τις αρχές. Πάντως οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγω για ένα πολύ ήσυχο και καλοσυνάτο άνθρωπο και τον επισκεπτόντουσαν κάθε μέρα τα παιδιά του.