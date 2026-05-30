Ηράκλειο: Τα «χαμένα» 4 λεπτά πριν τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη – Όλα δείχνουν δολοφονία

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες φωτίζουν τις συνθήκες θανάτου του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, υπόθεση που επανήλθε στο προσκήνιο μετά τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων που μιλούν για δολοφονία.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς εκτιμά ότι η εικόνα της μοτοσικλέτας προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη δεν συνάδει με σενάριο πτώσης ή τροχαίου με την εκδοχή της δολοφονίας να είναι το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

«Η άποψη η δική μου, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την έκταση των υφισταμένων βλαβών της μοτοσικλέτας, δεν παραπέμπει σε πτώση, εκτροπή, ανατροπή ή σύρση πάνω στο οδόστρωμα. Οι σωματικές βλάβες που περιγράφηκαν δεν συνάδουν με τις βλάβες της μοτοσικλέτας», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ελλείψεις στη διερεύνηση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία, όπως έκθεση αυτοψίας και καταγραφή πιθανών ιχνών στο σημείο.

Στην υπόθεση είχε αναφερθεί και η εκπομπή Live News, καθώς το ιατροδικαστικό πόρισμα έκανε πλέον λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. «Εάν έπεφτε από μηχανή, θα υπήρχαν χαρακτηριστικές εκδορές, εκχυμώσεις και θλαστικά τραύματα. Από τη στιγμή που αυτά δεν καταγράφονται, η εκτίμηση του κυρίου Μαδιά είναι απολύτως εύλογη», τόνισε.

Η μαρτυρία του εργάτη

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του εργάτη που περίμενε τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη στο χωράφι, όπου επρόκειτο να του φέρει καφέ και φαγητό.

«Μου είπε ότι θα μου φέρει καφέ μεταξύ 11:30 και 12:00. Έφτασε μεσημέρι και δεν είχε εμφανιστεί. Κάποια στιγμή άκουσα έναν θόρυβο από παπάκι και μετά φωνές, ένα “εεε!”. Περίμενα λίγο και συνέχισα τη δουλειά μου», περιγράφει.

Λίγες ώρες αργότερα εντόπισε στον δρόμο έναν καφέ και μία σακούλα με τοστ, τα οποία, όπως αποδείχθηκε, ανήκαν στον πρόεδρο της κοινότητας.

«Την επόμενη ημέρα έμαθα ότι ο Αλέκος ήταν στο νοσοκομείο. Αργότερα έδειξα στον γαμπρό του τα αντικείμενα που βρήκα στον δρόμο. Τα μάζεψε ο ίδιος», ανέφερε.

«Λείπουν περίπου τέσσερα λεπτά»

Συγκλονισμένος μίλησε και στενός φίλος του θύματος, που ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που τον είδαν τραυματισμένο μέσα στο σπίτι του.

«Με πήρε η κόρη του και μου είπε “Έλα γρήγορα γιατί ο μπαμπάς δεν είναι καλά”. Μέσα σε πέντε λεπτά ήμουν στο σπίτι».

Όπως περιγράφει, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.

«Τον είδα καθισμένο στο χαλί, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Προσπαθούσα να του μιλήσω, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει».

Ο ίδιος αναδεικνύει ένα κρίσιμο χρονικό κενό στη διαδρομή του θύματος.

«Από το σημείο που φεύγει από το καφενείο μέχρι να φτάσει σπίτι λείπουν περίπου τέσσερα λεπτά. Πιστεύω ότι εκεί έγινε κάτι».

Σύμφωνα με τον φίλο του, ο εργάτης είχε ακούσει φωνές και αναστάτωση σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου αργότερα βρέθηκαν πεταμένα ο καφές και το φαγητό που μετέφερε ο 49χρονος.

Οι τελευταίοι άνθρωποι που τον είδαν

Η ιδιοκτήτρια του καφενείου από όπου πέρασε λίγο πριν δεχθεί τη φονική επίθεση θυμάται την τελευταία τους επικοινωνία.

«Με πήρε τηλέφωνο γύρω στις 11:10 για να του ετοιμάσω έναν καφέ και ένα τοστ για τον εργάτη. Ήρθε μετά από δέκα λεπτά, τα πήρε και έφυγε. Δεν ήταν προβληματισμένος. Ήταν φυσιολογικός, όπως πάντα».

Η ίδια αναγνώρισε αργότερα τη σακούλα που βρέθηκε πεταμένη στην άκρη του δρόμου.

«Ο εργάτης μου είπε ότι δεν έφτασε ποτέ σε εκείνον», σημείωσε.

Πρώην αστυνομικός που βρισκόταν στο καφενείο εκείνο το πρωινό ανέφερε:

«Καθίσαμε μαζί, με κέρασε έναν καφέ και μιλήσαμε. Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ κάποια διένεξη ή φόβο».

Παράλληλα υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούσε πως η υπόθεση δεν σχετίζεται με ατύχημα.

«Από την πρώτη στιγμή πίστεψα πως δεν πρόκειται για απλό ατύχημα. Οι γιατροί είχαν πει στους δικούς του ανθρώπους ότι τα τραύματα δεν δικαιολογούν ένα απλό ατύχημα».

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Στο Απεσωκάρι η δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και οδύνη. «Ήταν ο πρόεδρος όπως πρέπει να είναι. Βοηθούσε όλο τον κόσμο και ήταν το “άλφα και το ωμέγα” της περιοχής», λέει κάτοικος του χωριού.

Φίλος του θύματος περιγράφει έναν άνθρωπο με έντονη κοινωνική προσφορά. «Ενδιαφερόταν πραγματικά για τον τόπο του και για τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωπος που έλυνε τις διαφορές με κουβέντα και όχι με ένταση. Μακάρι να βρεθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη». Συγγενείς και κάτοικοι ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τη δολοφονία του 49χρονου. «Πρέπει να βρεθούν οι υπαίτιοι και να λογοδοτήσουν», τονίζουν.