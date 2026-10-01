Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη: Πλημμύρισαν σπίτια, αυτοκίνητα θάφτηκαν στα λασπόνερα – Ήχησε το 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Στο έλεος της κακοκαιρίας και σήμερα (01.10.2026) η Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν σφοδρά το νησί. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές.
Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο με την Πολιτική Προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μυλοπόταμο. Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές καταιγίδες που ήδη έχουν «παραλύσει» αρκετές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.
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Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.
Στις 10:00 παρά, στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο.
Ενεργοποίηση— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026
Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
https://t.co/mbLpAekqgN…
Ενεργοποίηση— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026
Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο Ρέθυμνο πλημμύρησαν σπίτια ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν σταματούν να σπεύδουν για αντλήσεις νερού.
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«Σαν ποτάμι μπαίνει το νερό στο σπίτι», λέει κάτοικος των Ζωνιανών στο creta24.gr.
Την ίδια ώρα, απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Σητεία και συγκεκριμένα την περιοχή Παλαίκαστρο, όπου μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας.
Δείτε εδώ το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.
Διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.
Συγκεκριμένα, η περιοχή του Αγίου Ιωάννη (Χωστός) αλλά και το Τσαλικάκι βυθίστηκαν στο σκοτάδι.
Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.
Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου – Kαταστροφές στις καλλιέργειες
Σε ισχύ βρίσκεται από νωρίς το πρωί η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη, νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε ισχυρή μπόρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ληφθεί η αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας.
«Συνιστούμε στους δημότες μας, να παραμένουν στα σπίτια τους και μόνο όταν είναι ανάγκη να κινούνται στον περιφερειακό δρόμο. Η ένταση των φαινομένων εξακολουθεί είναι μεγάλη, οπότε καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες» ανέφερε ο κ. Αθανασάκης ο οποίος πρόσθεσε πως σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί οι καλλιέργειες στον κάμπο.
«Καλλιέργειες στον κάμπο έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, ωστόσο αυτή την ώρα προέχει η ασφάλεια. Έχουμε μέρες για να δούμε τις καταστροφές» επισήμανε ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, επιμένοντας στο να παραμείνουν οι κάτοικοι του Οροπεδίου μακριά από τον κάμπο, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια κανενός.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ήδη από την Τετάρτη είχε αποφασιστεί η επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα.
Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και επιπλέον ειδικές δυνάμεις.
Συγκεκριμένα, στην Κρήτη μετακινήθηκαν:
- ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,
- ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ,
- ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα
Η ενίσχυση κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Δήμοι, Περιφέρεια, Πυροσβεστική και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει το νησί.
Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή σημεία του οδικού δικτύου όπου έχει συγκεντρωθεί νερό.
Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.