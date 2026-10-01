Ελλάδα

Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη: Πλημμύρισαν σπίτια, αυτοκίνητα θάφτηκαν στα λασπόνερα – Ήχησε το 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Η Πολιτική Προστασία ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων - Διακοπές ρεύματος και κλειστά σχολεία σε διάφορες περιοχές - Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου
Ανανεώθηκε πριν 13 λεπτά
Φωτογραφία από siteia online
Φωτογραφία από siteia online
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο έλεος της κακοκαιρίας και σήμερα (01.10.2026) η Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν σφοδρά το νησί. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές.

Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο με την Πολιτική Προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μυλοπόταμο. Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές καταιγίδες που ήδη έχουν «παραλύσει» αρκετές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Στις 10:00 παρά, στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο.

Στο Ρέθυμνο πλημμύρησαν σπίτια ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν σταματούν να σπεύδουν για αντλήσεις νερού.

kriti kakokairia
Πηγή: Dimitris Katevainis – FB

«Σαν ποτάμι μπαίνει το νερό στο σπίτι», λέει κάτοικος των Ζωνιανών στο creta24.gr.

Την ίδια ώρα, απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Σητεία και συγκεκριμένα την περιοχή Παλαίκαστρο, όπου μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας.

Φωτογραφία από siteia online

Δείτε εδώ το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Συγκεκριμένα, η περιοχή του Αγίου Ιωάννη (Χωστός) αλλά και το Τσαλικάκι βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου – Kαταστροφές στις καλλιέργειες

Σε ισχύ βρίσκεται από νωρίς το πρωί η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη, νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε ισχυρή μπόρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ληφθεί η αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας.

«Συνιστούμε στους δημότες μας, να παραμένουν στα σπίτια τους και μόνο όταν είναι ανάγκη να κινούνται στον περιφερειακό δρόμο. Η ένταση των φαινομένων εξακολουθεί είναι μεγάλη, οπότε καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες» ανέφερε ο κ. Αθανασάκης ο οποίος πρόσθεσε πως σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί οι καλλιέργειες στον κάμπο.

«Καλλιέργειες στον κάμπο έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, ωστόσο αυτή την ώρα προέχει η ασφάλεια. Έχουμε μέρες για να δούμε τις καταστροφές» επισήμανε ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, επιμένοντας στο να παραμείνουν οι κάτοικοι του Οροπεδίου μακριά από τον κάμπο, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια κανενός.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ήδη από την Τετάρτη είχε αποφασιστεί η επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και επιπλέον ειδικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη μετακινήθηκαν:

  • ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,
  • ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ,
  • ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα

Η ενίσχυση κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Δήμοι, Περιφέρεια, Πυροσβεστική και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει το νησί.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή σημεία του οδικού δικτύου όπου έχει συγκεντρωθεί νερό.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
181
174
141
135
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν στην ιδιωτική κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες οι 46 ασθενείς – Μέσα σε 15 ημέρες το «λουκέτο»
Εξετάζεται αν είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα για τον καρκίνο σε ΑΜΚΑ μη ογκολογικών ασθενών - Οι καταγγελίες για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Η κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη
Κόκκινη προειδοποίηση από ΕΜΥ για την κακοκαιρία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ - Η Κρήτη στο επίκεντρο, μήνυμα του 112 στο Ρέθυμνο
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Μήνυμα του 112 στο Ρέθυμνο για τα φαινόμενα - Απαγορευτικό απόπλου από και προς Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων στον Πειραιά
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Newsit logo
Newsit logo