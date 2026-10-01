Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη: Πλημμύρισαν σπίτια, αυτοκίνητα θάφτηκαν στα λασπόνερα – Ήχησε το 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Στο έλεος της κακοκαιρίας και σήμερα (01.10.2026) η Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν σφοδρά το νησί. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο με την Πολιτική Προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μυλοπόταμο. Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές καταιγίδες που ήδη έχουν «παραλύσει» αρκετές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Στις 10:00 παρά, στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο. Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026 Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026 Στο Ρέθυμνο πλημμύρησαν σπίτια ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν σταματούν να σπεύδουν για αντλήσεις νερού. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πηγή: Dimitris Katevainis – FB «Σαν ποτάμι μπαίνει το νερό στο σπίτι», λέει κάτοικος των Ζωνιανών στο creta24.gr. Την ίδια ώρα, απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Σητεία και συγκεκριμένα την περιοχή Παλαίκαστρο, όπου μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας.

Φωτογραφία από siteia online

Δείτε εδώ το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος. Συγκεκριμένα, η περιοχή του Αγίου Ιωάννη (Χωστός) αλλά και το Τσαλικάκι βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.