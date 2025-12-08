Συμβαίνει τώρα:
Ρέθυμνο: Ανήλικος μέθυσε σε γάμο που πήγε με τον πατέρα του και κατέληξε στο νοσοκομείο

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Αλκοόλ
Αλκοολούχα ποτά / istock

Σε γάμο στο Ρέθυμνο πήγε ένας ανήλικος με τον πατέρα του για να γιορτάσουν και να διασκεδάσουν, με αποτέλεσμα ο 17χρονος όμως να καταναλώσει αλκοόλ και να καταλήξει στο νοσοκομείο εξαιτίας οξείας μέθης.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου το βράδυ του Σαββάτου (6/12/2025) αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στον γάμο και ήταν μεθυσμένος. 

Όπως επιβεβαιώνουν πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 17χρονος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο ανήλικος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

Ελλάδα
