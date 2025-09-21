Ρέθυμνο: Στα χέρια της αστυνομίας οι νεαροί που «πέταξαν» έναν ανήλικο σε τζαμαρία – Σοκάρουν τα κρούσματα «άγουρης» βίας

Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο οι τρεις νεαροί που «πρωταγωνίστησαν» στον ξυλοδαρμό ενός ανήλικου, τον οποίον εκσφενδόνισαν σε τζαμαρία καταστήματος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (20.09.2025).

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις νεαρών, 19 και 20 ετών, για τα επεισόδια στο Ρέθυμνο, στα οποία φέρεται να συμμετείχε και δόκιμος αστυνομικός, το όνομα του οποίου εντάσσεται στη δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης.

Η άγρια συμπλοκή είχε μπουνιές, κλοτσιές και έναν ανήλικο να εκσφενδονίζεται με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος.

Ο ανήλικος τραυματίας είχε παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σημειώνεται ότι τελικά οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή δεν θέλησαν να προβούν σε καταγγελίες.

Εκτός ελέγχου η «άγουρη» βία

Τα επεισόδια ανάμεσα σε ανηλίκους συνεχή. Μία γενιά που εθίζεται στην λεκτική και σωματική βία.

«Να με βρίζουν, να μου κάνουν πολύ bullying, στη φάση που είχα αρχίσει να κρύβομαι στις τουαλέτες επειδή φοβόμουν να βγω και να με κοροϊδεύουν όλοι, οι δάσκαλοι τίποτα δεν έκαναν», λέει θύμα παρενόχλησης στο MEGA.

Όλο και περισσότεροι ανήλικοι συμμετέχουν σε βίαια περιστατικά είτε ως θύματα είτε ως θύτες. Η παραβατικότητα μεταξύ νέων χτυπάει κόκκινο ενώ και τα κορίτσια συμμετέχουν εξίσου σε βίαια γεγονότα. Σχολεία, γειτονιές και διαδίκτυο μετατρέπονται σε χώρους συγκρούσεων.

«Είχα υποστεί λεκτική βία. Έκανα παρέα με κάτι κορίτσια, για κάποιο λόγο με πέταξαν από την παρέα. Και μετά έβγαλαν φήμες σε όλο το σχολείο. Τις πίστεψαν. Άρχιζαν να με κράζουν όλοι και αναγκάστηκα να κάνω αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος».

Για κάποια παιδιά μάλιστα, η βία δεν είναι στιγμιαία αλλά διαρκεί χρόνια αφήνοντας πίσω της ανεξίτηλες πληγές.

«Είχα περάσει 8 χρόνια bullying, πιο πολύ ήταν λεκτικό, για τις μάρκες ρούχων, γιατί δεν φόραγα μάρκες, δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να φοράω μάρκες».

Στο MEGA μίλησε και μαθητής που συμμετέχει σε πράξεις ακραίου εκφοβισμού, έχοντας ρόλο θύτη:

-Κάποια πράγματα δεν θέλουν να τα λύσουν με λόγια, πάμε στις τουαλέτες, παίζουμε ξύλο και όποιος βγει από πάνω. Και μετά δεν ξαναμιλάνε για αυτό. Από διαφορετικές τάξεις, όποιος έχει το θέμα πάει το λύνει στους τουαλέτες και τελειώνει εκεί.

– Τι ξύλο;

– Ό,τι βγει εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένας κανόνας, κλωτσιές, μπουνιές, λαβές όλα…ό,τι βγει…

– Οι καθηγητές τι κάνουν;

– Οι καθηγητές δεν το ξέρουν. Άμα έρθουν στην τουαλέτα ο καθηγητής εκείνη τι στιγμή, σταματάμε. Περιμένουμε να φύγει και ξεκινάμε μετά.

Η βία ανάμεσα σε ανήλικους δεν αποτελεί πια εξαίρεση, είναι μία νέα πραγματικότητα, που απαιτεί άμεση παρέμβαση.