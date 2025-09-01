Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (01.09.2025), στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του Ρεθύμνου.

Το ατύχημα συνέβη όταν οδηγός αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί. Το σημείο ήταν εντός του νομού Ρεθύμνου, όπου έσπευσαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ άμεσα.

Ο απολογισμός του τροχαίου είναι ένας ελαφρά ευτυχώς τραυματίας.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε καθαρισμό του οδοστρώματος για την αποφυγή κινδύνου σε διερχόμενα οχήματα.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.