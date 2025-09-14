Ρέθυμνο: Υπάλληλος ταβέρνας βρήκε νεκρό τον ιδιοκτήτη μέσα στο μαγαζί

Αντιμέτωπος με ένα πολύ δυσάρεστο θέαμα ήρθε υπάλληλος ταβέρνας στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όταν χθες το βράδυ, Σάββατο (13/9/2025), βρήκε τον ιδιοκτήτη μου μαγαζιού αναίσθητο σε χώρο του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν ένας 64χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βοηθητικό χώρο του καταστήματος στο Ρέθυμνο από έναν υπάλληλο του, ο οποίος σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία με τους διασώστες οι οποίοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.