Ρόδος: Τι είπε στην απολογία του ο 44χρονος για το τροχαίο με τις δύο νεκρές – «Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή (17.5.26) στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Μετά την απολογία του για το τροχαίο δυστύχημα που συντάραξε την Ρόδο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης του σε αστυνομικό τμήμα τις πρώτες πέντε ημέρες του μήνα, την καταβολή χρηματικού ποσού 50.000 ευρώ αλλά και απαγόρευσης χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου είχε ασκήσει εναντίον του 44χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του και εξέφρασε τη λύπη, θλίψη και οδύνη του για τον θάνατο των δύο γυναικών.

«Η απώλεια της ζωής τους, με την οποιαδήποτε δική μου εμπλοκή, αποτελεί γεγονός που με έχει καταρρακώσει, με έχει φέρει σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση και ειλικρινά μετά βίας δύναμαι να απολογηθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όντας κυριολεκτικά συντετριμμένος για τον θάνατό τους», φέρεται να ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με το δυστύχημα, ο 44χρονος είπε ότι κινούταν με το αυτοκίνητό του με κατεύθυνση από Λίνδο προς Ρόδο με πράσινο σηματοδότη.

Από το αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο των δύο γυναικών επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή ή αριστερή στροφή, εισερχόμενο κάθετα στην πορεία του. Τότε, είπε ο 44χρονος, πως εκείνος επιχείρησε να κάνει ελιγμό και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση με το άλλο όχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος αναφέρθηκε και στην τεχνική δυσλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στο ρεύμα των δύο γυναικών, όπου δεν λειτουργούσε το κόκκινο, ενώ λειτουργούσε το πορτοκαλί και το πράσινο. Δυσλειτουργία, που ο 44χρονος θεωρεί συνδεδεμένη με την έναρξη του επικίνδυνου ελιγμού από το άλλο όχημα.

Ο 44χρονος, απολογούμενος, υποστήριξε ότι το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του είναι ανεπαρκές, ενώ αναφορικά με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, τις χαρακτήρισε «αντιφατικές» ως προς την ορατότητα και την κατεύθυνση των σηματοδοτών.