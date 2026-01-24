Ελλάδα

Ρίο – Αντίρριο: «Η νταλίκα έκανε αριστερά και δεν τον είδε, έχουν κοπεί τα πόδια μου» λέει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε

«Ξύπνησε το πρωί το παλικάρι μου να πάει στην δουλειά του, είχαν κλείσει στην γέφυρα τη δεξιά λωρίδα με κώνους και το παιδί έπεσε πίσω από την νταλίκα που έκανε αριστερά» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του οδηγού
Ο 25χρονος Σπύρος Π. που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Κώστας Χάλκος

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ναύπακτος μετά την τραγική είδηση θανάτου ενός 25χρονου οδηγού, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη μηχανή του στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Ο νεαρός με καταγωγή από την Πάτρα, έμενε μόνιμα στην περιοχή της Ναυπάκτου, όπου μάλιστα εργαζόταν στον χώρο της εστίασης. Το τροχαίο δυστύχημα που του στοίχησε τη ζωή συνέβη το πρωί του Σαββάτου λίγο μετά τις 9 στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Ο πατέρας του άτυχου Σπύρου μίλησε αποκλειστικά στο newsit.gr για την αδιανόητη απώλεια που βιώνει: «Έχουν κοπεί τα πόδια μου, δεν μπορώ να πιστέψω τι έχει συμβεί.

Ξύπνησε το πρωί το παλικάρι μου 24 ετών να πάει στην δουλειά του που είναι μηχανολόγος στην Mercedes, και όταν έφτασε στην κορυφή της γέφυρας του Ρίου και είχαν κλείσει στην γέφυρα την δεξιά λωρίδα με κώνους.

Πήγαινε η νταλίκα νοητά στις κλεισμένες λωρίδες και αφού είδε τελευταία στιγμή πήγε να μπει στην αριστερή λωρίδα που ερχόταν ο Σπύρος μου και δεν τον είδε και το παλικάρι μου έπεσε από πίσω του με την μηχανή και έγινε το μοιραίο. Υπήρχε μάρτυρας που μου είπε “δεν σου λέω τώρα τι έγινε, θα σου πω άλλη στιγμή” δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε».

Ο άτυχος 25χρονος που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγη ώρα αφού έφτασε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, ενώ η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

