Ριπή ανέμου 142 χιλιομέτρων καταγράφηκε την Παρασκευή – Κάρυστος, Πεντέλη και Ανάφη τα σημεία που σάρωσε ο αέρας

Δεκάδες πύρινα μέτωπα – Κερατέα, Αρχαία Ολυμπία – βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις φλόγες να θεριεύουν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σήμερα Παρασκευή (08.08.2025).

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κατέγραψε τις ριπές των θυελλωδών ανέμων που προκάλεσαν προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με την μέγιστη να καταγράφεται στην Κάρυστο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ο άνεμος έφτασε στην Παξιμάδα τα 142 χιλιόμετρα ενώ στην κορυφή της Πεντέλης η μέγιστη ριπή ήταν στα 135.

Η μέγιστη ριπή ανέμου στις 8 Αυγούστου καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου.

Αναλυτικά οι οκτώ ισχυρότερες ριπές ανέμου που καταγράφηκαν την Παρασκευή:

Παξιμάδα Καρύστου: 142 km/h

Πεντέλη Κορυφή: 135 km/h

Ανάφη: 101 km/h

Πεντέλη: 100 km/h

Τήνος Πόρτο: 98 km/h

Κάρυστος: 90 km/h

Παλαιοχώρα Χανίων: 87 km/h

Πλακιάς Ρεθύμνου: 85 km/h

Σύμφωνα με την πρόγνωση για αύριο Σάββατο (09.08.2025), οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και θα φτάσουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αναλυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.