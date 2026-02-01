Ελλάδα

Riviera Tower: Ψήλωσε κι άλλο ο ουρανοξύστης – Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση, 10 όροφοι απομένουν

Ο επιβλητικός ουρανοξύστης βρίσκεται σε τελικό στάδιο για την ολοκλήρωσή του με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές
Ουρανοξύστης / Youtube

Ένα εντυπωσιακό έργο είναι έτοιμο να ολοκληρωθεί στο Ελληνικό, με τον επιβλητικό ουρανοξύστη που φαίνεται από πολλές περιοχές να δεσπόζει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα να έχει μπει σε τελική φάση για την ολοκλήρωση του νέου και ψηλότερου κτιρίου της Ελλάδας.

Ο εντυπωσιακός RIVIERA TOWER στο Ελληνικό, που αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχει φτάσει πλέον στον 40ό όροφο και απομένουν ακόμη 10 για να ολοκληρωθεί ο ουρανοξύστης.

Όταν ολοκληρωθούν και οι τελευταίες σκυροδετήσεις, ο οικιστικός πύργος θα φτάσει το τελικό ύψος των 197 μέτρων.

Ένα βίντεο με drone, κατέγραψε τη φάση του κτιρίου λίγο πριν την ολοκλήρωσή του στο Ελληνικό με την εικόνα να είναι θεαματική.

Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων, ενώ οι γυάλινες όψεις αρχίζουν σιγά-σιγά να δείχνουν πώς θα είναι η εντυπωσιακή τελική εικόνα του κτιρίου.

