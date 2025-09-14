Ρόδος: «Αφορούσε μόνο προσωπική χρήση» λέει ο δικηγόρος της influencer με την ροζ κοκαΐνη

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου η γνωστή influencer που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».

Η υπόθεση με την σύλληψη της influencer και την ροζ κοκαΐνη έγινε γνωστή μετά από μήνυση για υπεξαίρεση αυτοκινήτου στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα αφορμή στάθηκε ένα αυτοκίνητο που είχε μισθώσει η μητέρα της και οδηγούσε η ίδια, για το οποίο όμως δεν είχε πληρωθεί μίσθωμα.

Η εταιρεία το αναζητούσε και το GPS έδωσε το στίγμα.

Υπάλληλος εταιρείας τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε μήνυση κατά της γυναίκας που μίσθωσε το αυτοκίνητο για υπεξαίρεση. Το όχημα είχε GPS και το πρωί της Πέμπτης έδωσε στίγμα ότι ήταν σταθμευμένο σε συγκεκριμένη οδό στη Ρόδο.

Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους έδωσα το αντικλείδι και στην έρευνα που έκαναν βρήκαν τα ναρκωτικά».

Στο αυτοκίνητο οι αρχές εντόπισαν:

-Δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη 9,27 γραμμαρίων

-4 ηλεκτρονικές ζυγαριές

-100 ευρώ

-Την άδεια οδήγησης της influencer

Τι κατέθεσε η μητέρα της influencer που συνελήφθη για ροζ κοκαΐνης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της.

«Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κια μπορεί η μητέρα να αγνοούσε τα ναρκωτικά, όχι όμως και η κόρη της, στην οποία οι αρχές πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

«Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά. Δυστυχώς απέκτησε την έξη πριν πέντε χρόνια και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα καμπανάκι η σύλληψή της, προκειμένου και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο Στέλιος Αεξανδρής, δικηγόρος της influencer.

Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι δικοί της.