Ρόδος: Έξι άνδρες επιτέθηκαν σε δύο 25χρονους τουρίστες στο Φαληράκι – Τους λήστεψαν και τους ξυλοφόρτωσαν

Οι 6 δράστες, μετά από τον διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν έναν Ελβετό τουρίστα, ενώ στη συνέχεια ένας από αυτούς γρονθοκόπησε και τον Αυστριακό φίλο του 25χρονου
Ρόδος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Άγρια επίθεση δέχτηκαν δύο τουρίστες στο Φαληράκι στην Ρόδο, όπου έξι άνδρες τους επιτέθηκαν, κλέβοντάς τους σημαντικά αντικείμενα και γρονθοκοπώντας τους άγρια.

Όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό που είχαν οι 6 άγνωστοι με έναν από τους δύο τουρίστες γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής (22.08.2025), έξω από μπαρ στην οδό Ερμού στο Φαληράκι. Πρόκειται για έναν 25χρονο με καταγωγή από την Ελβετία, ο οποίος έκανε διακοπές στην Ρόδο μαζί με έναν Αυστριακό φίλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 δράστες, μετά από τον διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν τον Ελβετό αρπάζοντάς του χρήματα, κάρτες, το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών επιτέθηκε και στον φίλο του από την Αυστρία.

Ο 25χρονος Ελβετός, που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής, δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των έξι ατόμων. Οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν σε πρόσωπο και σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του έκλεψαν την τσάντα που κρατούσε.

Μέσα στην τσάντα υπήρχαν χρήματα, τραπεζικές  κάρτες, ακουστικά, καθώς και ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα υγείας και κλειδί ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, ένας από τους 6 δράστες κινήθηκε στη συνέχεια προς τον Αυστριακό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του, στον οποίο προκάλεσε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο και ένα στον σβέρκο, με αποτέλεσμα και ο 25χρονος τουρίστας να δεχθεί σωματική κακοποίηση, χωρίς ωστόσο να του αφαιρεθούν αντικείμενα.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι αγνώστων για παράβαση του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα περί ληστείας.

