Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer με τη «ροζ κοκαΐνη»

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα (15.09.2025) η 28χρονη influencer που πιάστηκε στη Ρόδο έχοντας μέσα σε αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να της απαγορεύσουν την έξοδο από την χώρα. Μέσα στους περιοριστικούς όρους είναι και η μηνιαία παρουσία της σε αστυνομικό τμήμα που θα επιλέξει η ίδια.

Η influencer κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών καθώς πέρα από τη ροζ κοκαΐνη βρέθηκαν και 4 ζυγαριές ακριβείας. Στην απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας πως ήταν για προσωπική χρήση.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως έφτασε στο σημείο να κάνει χρήση κοκαΐνης καθώς αντιμετώπιζε σoβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης.

Υπογράμμισε ότι οι ζυγαριές που βρέθηκαν δεν χρησιμοποιούνταν για εμπόριο, αλλά της είχαν δοθεί μαζί με την τελευταία αγορά της κοκαΐνης.

Πηγή: dimokratiki.gr