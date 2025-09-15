Ελλάδα

Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer με τη «ροζ κοκαΐνη»

H 28χρονη ανέφερε πως κάνει χρήση κοκαΐνης καθώς περνά επεισόδια κατάθλιψης - Για τις ζυγαριές που βρέθηκαν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ανέφερε πως της δόθηκε με την τελευταία αγορά του ναρκωτικού
ροζ κοκαΐνη
Photo / AP

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα (15.09.2025) η 28χρονη influencer που πιάστηκε στη Ρόδο έχοντας μέσα σε αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να της απαγορεύσουν την έξοδο από την χώρα. Μέσα στους περιοριστικούς όρους είναι και η μηνιαία παρουσία της σε αστυνομικό τμήμα που θα επιλέξει η ίδια.

Η influencer κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών καθώς πέρα από τη ροζ κοκαΐνη βρέθηκαν και 4 ζυγαριές ακριβείας. Στην απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας πως ήταν για προσωπική χρήση.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως έφτασε στο σημείο να κάνει χρήση κοκαΐνης καθώς αντιμετώπιζε σoβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης.

Υπογράμμισε ότι οι ζυγαριές που βρέθηκαν δεν χρησιμοποιούνταν για εμπόριο, αλλά της είχαν δοθεί μαζί με την τελευταία αγορά της κοκαΐνης.

 Πηγή: dimokratiki.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Προφυλακιστέος ο 27χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στα Μάλια με θύμα την 23χρονη - Του επιτέθηκαν οι γονείς της
Οι γονείς της 23χρονης, στην εικόνα του 27χρονου άνδρα έξω από τα δικαστήρια, ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τον βρίζουν, κατηγορώντας τον για το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε νωρίς το νήμα της ζωής της 23χρονης
Η 23χρονη Μαρία που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο
1
Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη
Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση
Novartis 14
Πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, επιχειρηματίας και αρραβωνιασμένος δηλώνει ο 42χρονος μαστροπός
Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι οι γυναίκες που τον κατηγορούν μεταξύ άλλων για μαστροπεία έπαιζαν σε ταινίες πορνό με τη θέλησή τους και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια υπογεγραμμένα από τις ίδιες
Ο 42χρονος «κοντός» μαστροπός 16
Newsit logo
Newsit logo