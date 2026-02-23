Ρόδος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 2 από τους 5 κατηγορούμενους για διακίνηση 7 κιλών κοκαΐνης

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) 2 από τους 5 συλληφθέντες στη Ρόδο για την υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης που εξιχνίασαν οι «αδιάφθοροι» της ελληνικής αστυνομίας.

Μετά τις απολογίες τους, οι δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για τη διακίνηση 7 κιλών κοκαΐνης στη Ρόδο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους με ομόφωνη απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή.

Πρόκειται για έναν 46χρονο αλλοδαπό και έναν 32χρονο Έλληνα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στις 18 Φεβρουαρίου, από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 20 άτομα.

Οι δύο απολογούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν διά μέσω των δικηγόρων τους, ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα όσα τους καταλογίζονται. Σε βάρος των συλληφθέντων, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για:

– Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

– Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Συνολικά, οι ποινικές διώξεις αφορούν τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 40, 46 και 37 ετών, έναν Έλληνα στρατιωτικό ηλικίας 42 ετών και έναν Έλληνα ιδιώτη ηλικίας 34 ετών. Στη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά 20 άτομα από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα δύο έγκλειστα στις φυλακές.

Παράλληλα, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ έχουν σχηματίσει και μία δεύτερη δικογραφία για δύο αστυνομικούς που υπηρετούν στη Ρόδο, καθώς επίσης και για μία γυναίκα, για κατά περίπτωση για τα αδικήματα της τοκογλυφίας, απάτης, συνέργειας σε απάτη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς «ξεσκεπάστηκε» το κύκλωμα στη Ρόδο

Η διερεύνηση της υπόθεσης για τα ναρκωτικά ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που τους έγινε στις 26 Μαΐου 2025, σύμφωνα με την οποία ο ένας εκ των αστυνομικών, ηλικίας 38 ετών, φέρονταν να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, την οποία φέρονταν να προμηθεύονταν μέσω πλοίου που έρχονταν στο νησί της Ρόδου.

Ο 38χρονος αστυνομικός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, φερόταν να προέβαινε σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα, μέσω αγοράς ακινήτων αλλά και μέσω εταιρείας ενοικιαζομένων οχημάτων, η οποία ήταν ιδιοκτησίας του άνδρα της ΕΛΑΣ.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην οποία ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή των δύο αστυνομικών.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στον ανακριτή Ρόδου την Τρίτη (24.02.2026).