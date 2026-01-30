Ρόδος: Η «θανατηφόρα» βασιλόπιτα του Κοιμητηρίου του νησιού που έγινε viral – Το μαύρο σχέδιο με το νεκροταφείο και τους τάφους

Viral στα social media έγινε η μαύρη βασιλόπιτα που έκοψε το Κοιμητήριο Ρόδου η οποία με σχέδιο νεκροταφείου και τάφους, ανέβηκε στον λογαριασμό τους στο facebook και έγινε θέμα συζήτησης σε όλη την πλατφόρμα.

Συνήθως στην κοπή της βασιλόπιτας θέλουμε να μας τύχει το φλουρί, σε αυτή την περίπτωση όμως μπορεί και να θέλουμε να το αποφύγουμε για ευνόητους λόγους. Η μαύρη βασιλόπιτα με σχέδιο νεκροταφείου που έφτιαξε το Τμήμα Κοιμητηρίων Ρόδου μας προσέφερε ένα ξεχωριστό θέαμα

Συγκεκριμένα η βασιλόπιτα των Κοιμητηρίων Ρόδου για το 2026 που «έριξε» τα social media είναι μία μαύρη πίτα, που απεικονίζει νεκροταφείο και δείχνει τάφους, σαν να μην θέλει να μας πει «καλή χρονιά».

Η φωτογραφία ανέβηκε στην ομάδα των Κοιμητηρίων Ρόδου και μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγινε viral. Η βασιλόπιτα πέρασε από έθιμο σε δημόσιο γεγονός, με πρωταγωνιστή ένα γλυκό που έμοιαζε να λέει, με το δικό του σκοτεινό ύφος, ότι το 2026 θα το καλωσορίσουμε όπως είναι, χωρίς φίλτρα.

Το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν βέβαια γιορτινό, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες εκδηλώσεις. «Με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2026 του Κοιμητηρίου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη της Αντιδημάρχου Ματίνας Γιαννέλη, της Προέδρου Δημοτικής Κοινοτητας Ρόδου κ. Σουσάνας Καρδούλια, του κ. Γιωργου Καστέλα εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Την πίτα μας την ευλόγησε ο Αιδεσιμότατος Φιλόθεος Κάλφας».

Στη συνέχεια, η ανάρτηση ευχαριστούσε όσους στήριξαν τη διοργάνωση και έκλεινε με την καθιερωμένη ευχή. «Ευχόμαστε το 2026 να είναι μια χρονιά με υγεία, δύναμη και συνεργασία για όλους».