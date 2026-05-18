Ρόδος: Ο 44χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο και πριν 2 χρόνια – «Ήταν η κακιά η ώρα, είναι πολύ έμπειρος οδηγός» λέει η αδελφή του

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη και η 26χρονη κόρη της, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του άλλου αυτοκινήτου.

Σε βάρος του 44χρονου για το τροχαίο στη Ρόδο ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και για κατά συρροή ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο ίδιος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πήγαινε κανονικά στο ρεύμα του και πως δεν παραβίασε κόκκινο πριν χτυπήσει το όχημα των δύο γυναικών.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. “Έτρεχε;”. Εμένα μου είπε “δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει “. Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει από την αστυνομία», δήλωσε στο Live News η αδελφή του 44χρονου.

«Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει γιατί πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες», υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Είναι πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες και ούτε θα θέλαμε να πεθάνουν και αυτές να γίνει αυτό που έγινε. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι και να πω άδικα θα πω».

«Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα», είπε.

«Αν εμπιστευόμουν ενός ανθρώπου το τιμόνι ήταν της Μαρίας»

«Αν μου έλεγες ότι κατέβηκε αυτό το κορίτσι ένα σκαλοπατάκι και σκοτώθηκε, θα το πίστευα. Αν εμπιστευόμουν ενός ανθρώπου το τιμόνι όλα αυτά τα χρόνια που υπήρξαμε αδελφικές φίλες και κολλητές, ήταν της Μαρίας», σχολίασε αδελφική φίλη του θύματος.

Είχε τροχαίο και πριν δύο χρόνια

Όπως αποκαλύπτει το Live News, ο 44χρονος είχε τροχαίο και πριν 2 χρόνια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο τότε συνοδηγός του.

«Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο», ανέφερε ο άνδρας.