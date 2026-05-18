Αργυρούπολη: Χειροπέδες σε 50χρονο για πιστόλι, μαχαίρια και σουγιάδες στο αυτοκίνητό του

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου, όπου βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν επιπλέον μικροποσότητα χασίς και τέσσερα κυνηγετικά φυσίγγια
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου στην Αργυρούπολη καθώς μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν πιστόλι, μαχαίρια και σουγιάδες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 50χρονο στην Αργυρούπολη το βράδυ της Παρασκευής (15/05/2026) και τον σταμάτησαν για έλεγχο, με αποτέλεσμα να βρουν πάνω του πιστόλι, σουγιάδες και μαχαίρια.

Συγκεκριμένα κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, έξι φυσίγγια, έξι σουγιάδες, ένα μαχαίρι, μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου, όπου βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν επιπλέον μικροποσότητα χασίς και τέσσερα κυνηγετικά φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

