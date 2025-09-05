Ρόδος: Ρομά εξαπατούσαν γυναίκες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ – Τις έπειθαν να βγάλουν τα κοσμήματα εκτός σπιτιού

Χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία πως το δίκτυο ηλεκτρισμού πρόκειται να υπερφορτωθεί, 2 Ρομά ηλικίας 19 και 27 χρόνων στη Ρόδο, κατάφεραν να κλέψουν από τουλάχιστον 4 γυναίκες τα κοσμήματά τους. Οι απάτες φαίνεται πως έγιναν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, δείχνοντας το καλοστημένο πλάνο των δραστών που εν τέλει ξεσκεπάστηκαν από τις αρχές.

Οι 2 Ρομά, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, έπαιρναν τηλέφωνα τα θύματά τους, κυρίως γυναίκες, και τις έπειθαν πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υπερφορτωθεί το ηλεκτρικό δίκτυο της Ρόδου και να προκληθεί ακόμα και φωτιά. Έτσι στη συνέχεια τις έπειθαν να μαζέψουν τα κοσμήματά τους και τα τιμαλφή τους ώστε να τα προστατεύσουν από την πιθανή καταστροφή.

Μάλιστα έδιναν και οδηγίες στα θύματα ώστε να σιγουρέψουν για το που θα κρύψουν τα κοσμήματά τους. Οι δράστες έλεγαν στις γυναίκες να κρύψουν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα μέσα σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλουν από το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα σε 4 περιπτώσεις, ενώ σε 2 ακόμη έγιναν αντιληπτοί από τις γυναίκες και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από καταγγελία που έγινα στην αστυνομία, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους Ρομά. Ο 19χρονος συνελήφθη ενώ ο 27χρονος ακόμη αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιπτώσεις απάτης, 4 τετελεσμένες και 2 σε απόπειρα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις, τόσο στη Ρόδο όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πληροφορίες από dimokratiki.gr