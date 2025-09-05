Ελλάδα

Ρόδος: Ρομά εξαπατούσαν γυναίκες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ – Τις έπειθαν να βγάλουν τα κοσμήματα εκτός σπιτιού

Οι δράστες έλεγαν στα θύματα πως μπορεί να προκληθεί φωτιά και έτσι τις έβαζαν να κρύψουν τα κοσμήματά τους σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλουν από το σπίτι τους για να μην καταστραφούν
Περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία πως το δίκτυο ηλεκτρισμού πρόκειται να υπερφορτωθεί, 2 Ρομά ηλικίας 19 και 27 χρόνων στη Ρόδο, κατάφεραν να κλέψουν από τουλάχιστον 4 γυναίκες τα κοσμήματά τους. Οι απάτες φαίνεται πως έγιναν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, δείχνοντας το καλοστημένο πλάνο των δραστών που εν τέλει ξεσκεπάστηκαν από τις αρχές.

Οι 2 Ρομά, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, έπαιρναν τηλέφωνα τα θύματά τους, κυρίως γυναίκες, και τις έπειθαν πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υπερφορτωθεί το ηλεκτρικό δίκτυο της Ρόδου και να προκληθεί ακόμα και φωτιά. Έτσι στη συνέχεια τις έπειθαν να μαζέψουν τα κοσμήματά τους και τα τιμαλφή τους ώστε να τα προστατεύσουν από την πιθανή καταστροφή.

Μάλιστα έδιναν και οδηγίες στα θύματα ώστε να σιγουρέψουν για το που θα κρύψουν τα κοσμήματά τους. Οι δράστες έλεγαν στις γυναίκες να κρύψουν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα μέσα σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλουν από το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα σε 4 περιπτώσεις, ενώ σε 2 ακόμη έγιναν αντιληπτοί από τις γυναίκες και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από καταγγελία που έγινα στην αστυνομία, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους Ρομά. Ο 19χρονος συνελήφθη ενώ ο 27χρονος ακόμη αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιπτώσεις απάτης, 4 τετελεσμένες και 2 σε απόπειρα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις, τόσο στη Ρόδο όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πληροφορίες από dimokratiki.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυτοκίνητο τούμπαρε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας στη Θεσσαλονίκη - Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας
Το τροχαίο έγινε όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ
Αυτοκίνητο
Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας σήμερα – Ποιες ώρες και ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων
Αυτοκίνητο 2
Με ψυχολογικά προβλήματα ο 74χρονος όπου βρέθηκε νεκρός μαζί με την σύζυγό του στον Νέο Κόσμο – Φόνο και αυτοκτονία «βλέπουν» οι αρχές
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μήπως ο ηλικιωμένος σκότωσε την σύζυγό του, καθώς δεν μπορούσε να την βλέπει να «σβήνει» λόγω της αρρώστιας της
Νέος Κόσμος
Newsit logo
Newsit logo