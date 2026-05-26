Ρόδος: Συνελήφθη 60χρονη για εμπορία ανθρώπων – Εξωθούσε ανήλικα σε επαιτεία

Για εμπορία ανθρώπων και συγκεκριμένα ανηλίκων, συνελήφθη την Κυριακή (25.05.2026) στη Ρόδο μία 60χρονη γυναίκα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 60χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς στη Ρόδο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα φέρεται να εξωθούσε ανήλικα παιδιά σε επαιτεία, αφήνοντάς τα χωρίς την απαραίτητη γονική επίβλεψη και εκθέτοντάς τα σε κίνδυνο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκοπός της ήταν η είσπραξη και διατήρηση των χρημάτων που συγκέντρωναν τα παιδιά.

Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δρούσε η συλληφθείσα, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ η 60χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.