Βόλος: Καζανάκι σε τουαλέτα σχολείου αποκολλήθηκε και «έλουσε» μαθήτρια – Στο τσακ δεν έπεσε πάνω της

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα χθες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Διμηνίου- Αισωνίας στον Βόλο, όταν μία μαθήτρια κινδύνευσε να τραυματιστεί από το καζανάκι της τουαλέτας το οποίο έπεσε την ώρα που τράβηξε την αλυσίδα.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το κοριτσάκι έγινε μούσκεμα από το νερό από το καζανάκι που αποκολλήθηκε και έπεσε. Οι δασκάλες του σχολείου στον Βόλο ενημέρωσαν τη μητέρα του παιδιού και της είπαν ότι θα πρέπει να πάει στο σχολείο, φέρνοντας και μία αλλαξιά ρούχα.

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Το περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, Βιολέττα Καντόλα, καθώς είναι η μητέρα της μικρής μαθήτριας.

Όπως λέει «από θαύμα της ήρθε μόνο το νερό και όχι όλο το καζανάκι στο κεφάλι».

Η κ. Καντόλα περιγράφει σε ανάρτησή της στα social media τι συνέβη: «Δέχθηκα στη δουλειά τηλεφώνημα απ’ το σχολείο της μικρής ,ότι “βράχηκε” κ χρειάζεται ρούχα. Πήγε πράγματι ο σύζυγος κ διαπίστωσε, ότι βράχηκε γιατί … (άκουσον άκουσον!) ΞΕΚΟΛΛΗΣΕ και ΕΠΕΣΕ ολόκληρο το καζανάκι της τουαλέτας πάνω της μόλις τράβηξε την αλυσίδα ( την αυτοσχέδια προέκταση της για την ακρίβεια), ενώ από θαύμα της ήρθε μόνο το νερό κ όχι όλο το καζανάκι στο κεφάλι!

Δε χρειάζεται να πω, ότι, αν πάθαινε κάτι το παιδί μου, θα τρέχατε κ δε θα φτάνατε! Ούτε ότι ήταν λάθος η απορρόφηση των σχολικών επιτροπών από τους Δήμους που είναι, πανθομολογούμενος, πιο “δυσκίνητοι”. Και δε θα το πω γιατί, όπως τις είχατε καταντήσει, έπρεπε να έχεις μπάρμπα στην Κορώνη της πλατείας Ρ. Φεραίου για να γίνουν έργα στο σχολείο σου. Άλλοι έπαιρναν σωρηδόν aircondition κι άλλοι παρακαλούσαν έστω για λίγη μπογιά. Όποτε…ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε κ ο γάιδαρος . Θα ζητήσω μόνο να φτιάξετε καμία τουαλέτα της προκοπής κ στο σχολείο του χωριού μου. Αυτό το απλό. Μπορείτε κύριοι με τα 21 μύρια αποθεματικό;».