Ρουμανία: Τα σενάρια για το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα Έλληνες οπαδούς – Με ελληνικές πινακίδες το μοιραίο βανάκι

Σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, ενεπλάκησαν Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία που ταξίδευαν προς τη Λιόν, για τον αγώνα της Πέμπτης (29.01.2026), με την ομώνυμη γαλλική ομάδα στο πλαίσιο του Europa League.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδονται από τα ρουμανικά Μέσα, ένα βανάκι με δέκα επιβαίνοντες – οπαδούς του ΠΑΟΚ -συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul και συγκεκριμένα στην περιοχή Timiş, στην Ρουμανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δέκα ταξιδιώτες είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη.

Στον βαν επέβαιναν σύμφωνα με πληροφορίες 10 άτομα που ήταν κυρίως από τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, από τον ΣΦ Κατερίνης και ένας από τη Θεσσαλονίκη.

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, ξεκίνησε κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

«Βλέπω αναμμένα τα φώτα αλάρμ στο όχημα, πράγμα που “μαρτυρά” ότι κάνει προσπέραση, ή ότι έκανε ήδη μια προηγουμένως, ενώ βλέπω και ότι βιάζεται το βανάκι. Είναι σαν να μην είδε καθόλου την νταλίκα. Η ταχύτητα είναι σχετική γιατί μπορεί να πήγαινε και με 50-60 χλμ και να φαίνεται ότι πάει γρήγορα λόγω της αυξημένη κυκλοφορίας στον δρόμο.

Δεν φαίνεται να υπήρχε αδυναμία στο σύστημα διεύθυνσης των ελαστικών στο βίντεο που κυκλοφορεί, δεν μπορούμε όμως να το κρίνουμε μόνο με αυτό που βλέπουμε, πρέπει να γίνει έλεγχος», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο τεχνικός πραγματογνώμονας, Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Υπάρχει ενδεχόμενο να “έπαθε λάστιχο” την ώρα της προσπέρασης που φαίνεται στα πλάνα. Μπορεί να έγινε απότομη απώλεια πίεσης το μπροστά αριστερά λάστιχο. Είναι το μόνο στο οποίο μπορώ αυτή τη στιγμή να αποδώσω την αιτία του τροχαίου. Λόγω αυτού μπορεί το όχημα να τραβούσε το τιμόνι αριστερά και ο οδηγός να μην μπορούσε με τίποτα να το επαναφέρει. Δεν γίνεται να μην είδε την νταλίκα από το αντίθετο ρεύμα. Φαίνεται ότι κάνει κίνηση να μπει στη σωστή λωρίδα, και κάτι γίνεται. Εάν δεν προέκυψε και πρόβλημα υγείας, εκτός του λάστιχου δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο σαν αιτία», είπε ο δημοσιογράφος Νίκος Κοροβήλας.