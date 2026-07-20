Ryanair: «Ζημιά από ξένο αντικείμενο» προκάλεσε το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στο αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη

Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο CEO της Ryanair για το ατύχημα στο αεροπλάνο, όπου κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Θεσσαλονίκη ένα παράθυρο της καμπίνας έσπασε και ο επιβάτης που καθόταν στη θέση γλίτωσε στο τσακ από το να παρασυρθεί εκτός αεροσκάφους.

Ο διευθύνων σύμβουλος Michael O’Leary της Ryanair δήλωσε τη Δευτέρα (20/7/2026) ότι τα αρχικά ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η «ζημιά προκλήθηκε από ξένο αντικείμενο» και δεν οφείλεται στην ηλικία του αεροπλάνου ή στις συνθήκες συντήρησής του.

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Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλάνο ταξίδευε από την Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν ένα τζάμι του αεροπλάνου έσπασε και ένας άντρας βρέθηκε να βγαίνει ο μισός εκτός του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Γερμανία, υπέστη απώλεια πίεσης και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

«Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι φαίνεται να πρόκειται για βλάβη του κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», δήλωσε ο O’Leary στους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Ryanair για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

Ο O’Leary ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και ότι ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόσθεσε ότι θα εκδοθεί προσχέδιο έκθεσης για το περιστατικό σε περίπου 28 ημέρες, το οποίο θα ακολουθήσει μια πιο λεπτομερής έκθεση.

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Το περιστατικό, το οποίο θύμιζε δύο πτήσεις της Southwest Airlines (LUV.N), με αεροσκάφη Boeing 737 NG το 2016 και το 2018, οδήγησε σε επανεκτίμηση της αντίδρασης σε αυτά τα περιστατικά, όπως δήλωσε ο διοικητής της FAA, Bryan Bedford, στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η επιβεβαίωση ότι η ζημιά προκλήθηκε από εξωτερικό αντικείμενο θα μπορούσε να περιορίσει τις ευθύνες της Boeing και της Ryanair για το περιστατικό.