Σαλαμίνα: «Αφού στα έδωσα τα λεφτά, φύγε μην με σκοτώσεις» έλεγε η 75χρονη πριν την δολοφονήσει η 46χρονη νύφη της

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την άγρια δολοφονία της 75χρονης από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Από την ηχητική καταγραφή της κάμερας στο σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα τη νύχτα της στυγερής δολοφονίας προκύπτει ότι η 46χρονη βασάνισε για 20 λεπτά την πεθερά της και της αφαίρεσε τη ζωή μαχαιρώνοντάς την πολλές φορές και χτυπώντας τη στο κεφάλι με ένα μπουκάλι.

«Μάνα μου, πού είσαι μάνα μου; Αγόρι μου, αφού στα έδωσα τα λεφτά, φύγε μην με σκοτώσεις!», έλεγε η ηλικιωμένη καθώς τη βασάνιζε και τη χτυπούσε η δολοφόνος της, σύμφωνα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ότι το άτομο που εισέβαλε στο σπίτι της για να τη ληστέψει και της επιτέθηκε ήταν στην πραγματικότητα η σύζυγος του γιου της αλλά νόμιζε ότι ήταν κάποιος άγνωστος άνδρας.

Η 75χρονη είπε την προσευχή της και λίγο πριν ξεψυχήσει, αναφώνησα «πέθανα».

«Θεωρώ ότι έχει ξανασκοτώσει, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Και μετά ήρθε στο σπίτι μας, ξανά. Μετά από όλο αυτό ήρθε στο σπίτι μας μέσα ξανά», δήλωσε η κόρη της.

«Η μητέρα μου με το που την αντιλήφθηκε μέσα στο σπίτι της είπε “τι θέλεις αγόρι μου; Πάρε ό,τι θες και φύγει”. Δεν είχε σκοπό να κλέψει, τη βασάνιζε για 50 λεπτά και τη σκότωσε. Η μητέρα μου της έλεγε “εσύ αγόρι μου, δεν έχεις μάνα; Έλεος!”. Πήγε να τη δολοφονήσει», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η 46χρονη μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια Πειραιά για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Εναντίον της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.