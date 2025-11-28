Σαλαμίνα: «Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα, έχω κενά μνήμης» ισχυρίζεται τώρα η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Διαφορετική στάση κράτησε ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά η 46χρονη που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα δεν αποδέχεται πλέον τις κατηγορίες επικαλούμενη κενά μνήμης.

Η 46χρονη υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από την ημέρα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα και ότι έχει «κενά μνήμης», σύμφωνα με την δικηγόρο της.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα, στο ΕΡΤnews, η 46χρονη «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

«Τα στοιχεία είναι ελλιπή» είπε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας πως «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Από την πλευρά της η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Όπως σημείωσε, «η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

«Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο και αστυνομική προστασία

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο η 46χρονη οδηγήθηκε στα δικαστήρια Πειραιά το πρωί της Παρασκευής ενώ αποδοκιμάστηκε έντονα από συγκεντρωμένους πολίτες.

Εναντίον της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.