Σαλαμίνα: Ξεσπά η κόρη της 75χρονης – «Η νύφη δεν μπορούσε να κουνήσει το χέρι της μια μέρα μετά τη δολοφονία, έλεγε ότι έχει αυτοάνοσο»

«Σκέφτηκα ότι ίσως να ήρθαν για κάποιο λόγο, ότι θα της είπε κάτι η μητέρα μου, είναι και η 46χρονη νευρική και ήρθε η κακιά στιγμή. Αυτό που είδα στο βίντεο δεν μπορούσα να το διανοηθώ» λέει η κόρη της 75χρονης την οποία σκότωσε η νύφη της μέσα στο σπίτι της στην Σαλαμίνα.

Συγκλονίζουν τα ηχητικά αποσπάσματα από το βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή της δολοφονίας της άτυχης 75χρονης τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα. Η 46χρονη νύφη της, η οποία ομολόγησε ότι εκείνη σκότωσε την πεθερά της είχε μπει στο στόχαστρο των συγγενών της ηλικιωμένης λόγω της περίεργης συμπεριφοράς της τις επόμενες μέρες.

Η κόρη της 75χρονης, μιλώντας στο Live News, αναφέρθηκε στις υποψίες που είχε για την 46χρονη, αλλά περιέγραψε και τη στιγμή που βρήκε τη σορό της δολοφονημένης μητέρας της μέσα στο σπίτι, νομίζοντας αρχικά ότι επρόκειτο για ληστείας.

«Δεν υπάρχει λογική στο τι την οδήγησε σε αυτή την οργανωμένη ενέργεια. Όταν την υποπτεύθηκα, σκέφτηκα ότι ίσως να ήρθε σε διαμάχη με την μητέρα μου για κάποιο λόγο. Δεν ξέραμε την ώρα του εγκλήματος, δεν μου πήγαινε το μυαλό. Θα της είπε κάτι η μητέρα μου, είναι και η 46χρονη νευρική και ήρθε η κακιά στιγμή. Αυτό που είδα στο βίντεο δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Μία γυναίκα ανήμπορη, επί 40 λεπτά την παρακάλαγε να την αφήσει, της ζητούσε έλεος! Φώναζε “Στάμο μου” τον αδερφό μου, “βοήθεια, μανούλα μου, κορίτσια μου”. Και αυτή είχε φάει ψωμί από τη μάνα μου», είπε αρχικά η κόρη της 75χρονης μιλώντας στο Live News.

Και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπος από το γραφείο τελετών μου είπε ότι ο αυτός που την σκότωσε δεν πήγε για να την κλέψει γιατί θα της είχε πάρει μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε “Παντελής και Στέλλα”. Όταν το είπα στην 46χρονη και τον αδερφό μου, αυτή μου είπε “όχι δεν θα της το έπαιρνε γιατί δεν είναι χρυσό, έχω το ίδιο, μου το είχε κάνει δώρο η μητέρα σου”. Και αυτή τη σκότωσε, είναι στυγερή δολοφόνος, επί 25 μέρες μας κορόιδευε και τώρα λέει έχει απώλεια μνήμης».

Αναφορικά με τις υποψίες και το ηχητικό ντοκουμέντο η ίδια τόνισε: «Το πατρικό μου αν δεν ξέρεις να πας τον δρόμο, είναι δύσκολο να “την πέσεις” εκεί. Ήμουν σίγουρη ότι αυτή το έκανε. Ίσως να το έκανε ξανά, δεν πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Έχει ψωμί η υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω τι κακό της έκανε η μάνα μου ή εμείς και είχε τέτοιο μίσος. Ήμουν κουμπάρα της στον πολιτικό με τον αδερφό μου, θα τους πάντρευα και με θρησκευτικό.

Το σκυλί είναι δικό της, είπε “Ίρις, Ίρις” ξέρει τη φωνή της, ήθελε να το ηρεμήσει. Ξύπνησε η μάνα μου από την αναστάτωση και φώναξε τον αδερφό μου τον Σταμάτη, πιστεύω για να κάνει την άλλη να φοβηθεί. Για τα μαχαίρια δεν γνωρίζω, αλλά μια μέρα μετά την δολοφονία η νύφη μου δεν μπορούσε να κουνήσει το δεξί της χέρι. Την ρώτησε τι έχει και είπε ότι την έπιασε το αυτοάνοσό της, εγώ δεν γνώριζα για κανένα αυτοάνοσο. Από τη δύναμη που μαχαίρωνε τη μάνα μου, δεν μπορούσε να κουνήσει το χέρι της».

Τέλος, για την πιθανότητα χωρισμού και το κίνητρο πίσω από τον τζόγο, η κόρη της δολοφονημένης γυναίκας ανέφερε: «Ο αδερφός μου δεν μου είχε πει ότι ήθελε να την χωρίσει. Δεν ήξερα κάτι τέτοιο, τα έμαθα μετά από συγγενείς. Λόγω τζόγου! Δεν ήξερα για τον τζόγο και δε μπορούσε να μου το πει. Όταν ρώτησα τον αδερφό μου μου είπε ότι ντρεπόταν αυτή και ότι ντρεπόταν και ο ίδιος να το πει. δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό της, αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν είναι κίνητρο αυτό για φόνο».

«Αρχικά είδα μία λίμνη αίματος»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της άλλης κόρης της 75χρονης, που ανακάλυψε πρώτη τη σορό της μητέρας της.

Όπως είπε η ίδια, βρήκε το παράθυρο δίπλα στην πόρτα σπασμένο και, μπαίνοντας μέσα, εντόπισε το σπίτι αναποδογυρισμένο. Στο υπνοδωμάτιο είδε μια μεγάλη λίμνη αίματος και, λίγο μετά, τη μητέρα της τυλιγμένη με σεντόνια και πάπλωμα, δίπλα στο κρεβάτι.

«Ξεκλείδωσα την εξωτερική πόρτα και μετά ξεκλείδωσα την κεντρική πόρτα του σπιτιού της μαμάς μου. Άνοιξα την πόρτα και είδα το τζάμι του παραθύρου που βρίσκεται αριστερά από την κεντρική πόρτα σπασμένο. Φώναξα αμέσως: “μαμά, μαμά”, αλλά δεν μου απάντησε. Αμέσως συνέδεσα την κάμερα που έχει στο σαλόνι. Η μητέρα μου συνήθιζε να τη βγάζει, γιατί δεν ένιωθε άνετα», περιέγραψε η κόρη του θύματος.

Και πρόσθεσε: «Πήγα προς το δωμάτιό της και τα είδα όλα ανακατεμένα. Αρχικά δεν είδα τη μαμά μου. Είδα όμως μια λίμνη αίματος. Όταν παρατήρησα καλύτερα, την είδα τυλιγμένη με σεντόνια και πάπλωμα, σαν κουβάρι. Ήταν δίπλα από το κρεβάτι, στη μεριά που κοιμάται. Άνοιξα το κουβάρι και είδα το κεφάλι της μαμάς μου μέσα στα αίματα. Φορούσε το νυχτικό της. Άρχισα να φωνάζω ‘βοήθεια’ και κάλεσα το ‘100’».

«Την αγαπούσαμε»

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια της αδερφής της 75χρονης, η οποία ανέφερε ότι η 46χρονη νύφη δεν πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, και ότι η οικογένειά της τής είχε φερθεί με τον καλύτερο τρόπο.

«Είμαστε σε κακή κατάσταση, ειδικά τώρα που ακούμε όλα αυτά για την αδερφή μου. Την αγαπούσαμε, ήταν μέλος της οικογένειάς μας καια υτή είχε μίσος για εμάς. Πώς την σκότωσε; Και ο ανιψιός μου ήταν το καλύτερο παιδί του κόσμου της φερόταν με τον καλύτερο τρόπο. Μια χαρά είναι στην υγεία της, τίποτα δεν έχει ψυχολογικό, δεν είναι άρρωστη.

Η αδερφή μου μού τα έλεγε όλα, όταν της πήρε τα λεφτά το μάθαμε τυχαία. Ο γιος της είπε ότι μαζεύει λεφτά για να της τα δώσουν πίσω. Εκεί μάθαμε ότι του έδωσε χρήματα να τα φυλάει και του τα έκλεψαν. Ο γιος της είναι το καλύτερο παιδί, αυτή είχε πάρει λεφτά μέχρι και από τη μάνα της. Αυτή είχε μίσος, σταμάτησε να πηγαίνει στην αδερφή μου, επειδή κάτι της ξέφυγε για τη φωτογραφία του άντρα της στο κοιμητήριο ότι “είναι από τον γάμο του γιου της” και η 46χρονη ζήλεψε, δεν ξέρω τι την πείραξε», ανέφερε η αδερφή της.

Τι βρέθηκαν στο αυτοκίνητο και το σπίτι

Στο αυτοκίνητό της 46χρονης μετά από ελέγχους των αρχών, βρέθηκαν:

Αποκριάτικη μάσκα προσώπου.

Στο πορτ μπαγκάζ ένα ξύλινο καφέ στειλιάρι.

Ένα αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο με ξύλινη λαβή.

Ενώ στο σπίτι της 75χρονης οι αρχές εντόπισαν: