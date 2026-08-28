Δημήτρης Κόκοτας: Οι σπαρακτικοί επικήδειοι της συζύγου και της αδερφής του – «Η ψυχή που ερωτεύτηκα είναι η μισή ζωή μου»

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή, Δημήτρη Κόκοτα το μεσημέρι της Παρασκευής (28.08.2026), στην Αγία Βαρβάρα, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.
Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό Παναγιάς Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, όπου παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, του καλλιτεχνικού κόσμου καθώς και συγγενείς και φίλοι που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη Κόκοτα. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη και η ανήλικη κόρη τους, Ριάνα, οι οποίες ήταν συντετριμμένες στην κηδεία του ανθρώπου τους.
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Η Κατερίνα Πετράκη, συγκλόνισε κατά τη διάρκεια που εκφωνούσε τον επικήδειό της, λέγοντας: «Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα, που ερωτεύτηκα κι είναι η μισή μου ζωή, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας. Είχα την ευλογία, να είμαι εγώ η γυναίκα που ήταν δίπλα. Θα μας προσέχει από εκεί».
Συγκινητικά ήταν τα λόγια και της αδερφής του Δημήτρη Κόκοτα: «Θα μου λείπεις κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ που ήσουν αδερφός μου και ήσουν πάντα εκεί για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε και τα όνειρα που κάναμε. Κατερίνα στάθηκες δίπλα του μέχρι το τέλος και σε ευχαριστώ».
Άνθρωποι της ελληνικής showbiz και του καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και συνεργάτες του στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας απέστειλαν στεφάνια για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.
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Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, ανέφερε στον δικό του επικήδειό του: «Ένας πρίγκηπας στα στενά της πόλης. Αγάπησε τη γυναίκα του, την πόλη που ζούσε και όλους τους ανθρώπους γύρω της. Αλαφροπάτητος, κομψός, λιγομίλητος, συναινούσε, κουνώντας αργά το όμορφο κεφάλι του με τα γκριζιασμένα μαλλιά. Δεν ήθελε να ξεχωρίζει, κινούνταν αθόρυβος και σχεδόν αόρατος κι έκανε πράγματα καθημερινά. Ο Δημήτρης ήταν πολλά, αλλά η ζωή του ήταν λίγη!».
Πλήθος κόσμου θέλησε να συνοδεύσει τον Δημήτρη Κόκοτα στην τελευταία του κατοικία. Καλλιτέχνες, μουσικοί, και άνθρωποι που γνώριζαν και αγαπούσαν τον τραγουδιστή, φορώντας μαύρα, είπαν «αντίο» στον αγαπημένο τους φίλο και συνάδελφο. Αρκετοί ήταν εκείνοι που έστειλαν στεφάνια στην τιμή του Δημήτρη Κόκοτα.
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Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι φίλοι και συνάδελφοι Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Διονυσίου και Χάρης Βαρθακούρης με τους οποίους είχε κάνει παγκόσμια περιοδεία το 2013 προς τιμήν των πατεράδων τους.
Το «παρών» έδωσαν επίσης η Αντελίνα Βαρθακούρη, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Φοίβος, ο Διονύσης Σχοινας, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Σάντρα Βουτσά.
Παρόντες ήταν επίσης οι: Γιώργος Λεμπέσης, Παντελής Αμπατζής, Βασίλης Σαλέας, Νάντια Γιαννακοπούλου, Νίκος Κοκλώνης, Τρύφωνας Σαμαράς.
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Υπενθυμίζεται ότι, ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδωσε την δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή τα τελευταία δυόμιση χρόνια, από όταν έπαθε έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024.
Έκτοτε, ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύτηκε και παρέμεινε σε καταστολή για αρκετούς μήνες, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όταν υπέστη σηπτικό επεισόδιο και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.