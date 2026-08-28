Δημήτρης Κόκοτας: Οι σπαρακτικοί επικήδειοι της συζύγου και της αδερφής του – «Η ψυχή που ερωτεύτηκα είναι η μισή ζωή μου»

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή, Δημήτρη Κόκοτα το μεσημέρι της Παρασκευής (28.08.2026), στην Αγία Βαρβάρα, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό Παναγιάς Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, όπου παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, του καλλιτεχνικού κόσμου καθώς και συγγενείς και φίλοι που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη Κόκοτα. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη και η ανήλικη κόρη τους, Ριάνα, οι οποίες ήταν συντετριμμένες στην κηδεία του ανθρώπου τους.

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Η Κατερίνα Πετράκη, συγκλόνισε κατά τη διάρκεια που εκφωνούσε τον επικήδειό της, λέγοντας: «Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα, που ερωτεύτηκα κι είναι η μισή μου ζωή, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας. Είχα την ευλογία, να είμαι εγώ η γυναίκα που ήταν δίπλα. Θα μας προσέχει από εκεί».

Συγκινητικά ήταν τα λόγια και της αδερφής του Δημήτρη Κόκοτα: «Θα μου λείπεις κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ που ήσουν αδερφός μου και ήσουν πάντα εκεί για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε και τα όνειρα που κάναμε. Κατερίνα στάθηκες δίπλα του μέχρι το τέλος και σε ευχαριστώ».

Άνθρωποι της ελληνικής showbiz και του καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και συνεργάτες του στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας απέστειλαν στεφάνια για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.