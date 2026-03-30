Σάμος: Η στιγμή που «χτυπά» μεγάλος υδροστρόβιλος

Το «πέρασμα» του εντυπωσιακού υδροστρόβιλου καταγράφηκε σε βίντεο
Υδροστρόβιλος στη Σάμο
πηγή φωτογραφίας samos24.gr

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Σάμο τη Δευτέρα (30.03.2026). Το μετεωρολογικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Καρλόβασι.

Ο μεγάλος υδροστρόβιλος που πέρασε από τη Σάμο καταγράφηκε σε βίντεο που «ανέβασε» το samos24.gr στη σελίδα του στο Facebook.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την έντονη αστάθεια και τις χαμηλές θερμοκρασίες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ευνόησαν τη δημιουργία του φαινομένου.

 

Ανάλογες εικόνες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στην περιοχή, κυρίως κατά τη διάρκεια μεταβολών του καιρού που συνοδεύονται από τοπικές καταιγίδες.

