Σάμος: Νεκρός ο ένας από τους 4 αγνοούμενους μετανάστες – 26 βρέθηκαν στην ξηρά

Τραγικό τέλος για έναν από τους 4 αγνοούμενους στην θαλάσσια περιοχή της Σάμου
Σκάφη Λιμενικού
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα.

Η μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικο, ξεκίνησε μετά από εντοπισμό 26 μεταναστών στην περιοχή Πεταλίδες, με τους ανθρώπους να δηλώνουν στις αστυνομικές αρχές που τους εντόπισαν ότι υπάρχουν 4 αγνοούμενοι στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.

