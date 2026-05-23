Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στον δήμαρχο της Φετιγιέ, Αλίμ Καράτσα – Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο δήμαρχος της πόλης Φετιγιέ στην Τουρκία, Αλίμ Καρατζά, φέρεται να δέχθηκε ένοπλη επίθεση στη συνοικία Ακαρτζά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ο δήμαρχος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο στην Τουρκία για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του όταν άνοιξε πυρ εναντίον του δημάρχου.

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ο έπαρχος της Φετιγιέ, Φατίχ Ακκάγια, επισκέφθηκε το νοσοκομείο και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του δημάρχου.

Σε δήλωσή του κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο ανέφερε:

«Η κατάσταση της υγείας του δημάρχου μας είναι πολύ καλή. Οι γιατροί παρέχουν την απαραίτητη θεραπεία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών συνεχίζονται.»

— SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) May 23, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.