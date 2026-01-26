Ελλάδα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σιδηρόκαστρο και τα χωριά γύρω από τον ποταμό Κρουσοβίτη στις Σέρρες

Ο λόγος είναι οι μεγάλες ποσότητες νερού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ώρες
Φωτογραφία αρχείου / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η έδρα του δήμου Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη στις Σέρρες μετά τις μεγάλες ποσότητες νερού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά από τον ποταμό σε κατοικημένες περιοχές στις Σέρρες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,λόγω των πλημμυρών στην περιοχή ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα.

Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

