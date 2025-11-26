Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τη λειψυδρία μπαίνουν Πάτμος, Λέρος και Αττική – «Όχι έκτακτα μέτρα για τους πολίτες» λένε από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Με τα αποθέματα νερού να έχουν μειωθεί σημαντικά, η Πάτμος και η Λέρος μπαίνουν τις επόμενες ώρες σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για τη λειψυδρία.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε, ότι θα ακολουθήσει και η Αττική, στο πλαίσιο κινήσεων από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, λόγω της λειψυδρίας.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκονται πλέον τα αποθέματα νερού για την Αττική και αν δεν σώσουν την κατάσταση οι χειμωνιάτικες βροχές, τότε το νερό δε μπορεί να καλύψει τη ζήτηση για περισσότερο από έναν χρόνο.

Τόσο τα συμπεράσματα από το Πολυτεχνείο όσο και τα δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε καμία περίπτωση η έκτακτη ανάγκη δεν αφορά σε μέτρα για τους πολίτες όπως περιορισμός της κατανάλωσης.

Αφορά σε συναγερμό προς τις αρμόδιες αρχές των συγκεκριμένων περιοχών, για να «τρέξουν» τη χρηματοδότηση και την κατασκευή έργων κατά της λειψυδρίας.

Συγκεκριμένα, πηγές από το υπουργείο διευκρινίζουν ότι το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική θα τεθεί αύριο (27/11/25) το πρωί και συμπληρώνουν ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.