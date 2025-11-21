Ελλάδα

Σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς το ζευγάρι από την Πέλλα που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

«Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας» έγραψε σε ανάρτησή του ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Η γυναίκα που δηλητηριάστηκε μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών
Η γυναίκα που δηλητηριάστηκε μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών

Συνοδεία των Ιπτάμενων Ιατρών των Αερομεταφορών του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα με C- 130 για να  διακομιστούν στη συνέχεια σε νοσοκομεία της Ιταλίας για επείγουσα μεταμόσχευση, οι δύο ασθενείς που έπαθαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Το ζευγάρι, ηλικίας 65 ετών ο άνδρας και 55 ετών η γυναίκα, από τον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας που νοσηλευόταν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, έχοντας μεταφερθεί από το νοσοκομείο Έδεσσας μετά τα προβλήματα που τους δημιούργησαν τα δηλητηριασμένα μανιτάρια, έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» γύρω στις 7 μμ και παρελήφθη από την ομάδα των ιπτάμενων γιατρών του ΕΚΑΒ.

Μέσω Αθήνας το ζευγάρι ταξίδεψε στην συνέχεια για την Ιταλία, για να υποβληθεί σε επείγουσα και σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος σε νοσοκομείο της Ρώμης και σε νοσοκομείο της Πίζας.

Νωρίτερα ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτυσωση έκανε γνωστή την άμεση κινητοποίηση του Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και των άλλων υπηρεσιών υγείας προκειμένου να βρεθούν τα ηπατικά μοσχεύματα και να διακομιστούν οι δύο ασθενείς.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος.

Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής».

