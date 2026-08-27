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Σε ύφεση η φωτιά στη Χίο στην περιοχή Βίκι: Σύλληψη άνδρα που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή

Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την επιτήρηση του σημείου και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων
Πυροσβεστικό όχημα της Πολιτικής Προστασίας
Πυροσβεστικό όχημα της Πολιτικής Προστασίας / alithia.gr
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Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (27/8/2026), λίγο μετά της 11:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στο νησί της Χίου. Στις 11:54 εκδόθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το alithia.gr, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Χίο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο κινητοποιήθηκε και ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει στο μήνυμά του το 112.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Καθ’όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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