Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κρήτη – Ανοιχτά από τα Σφακιά το επίκεντρο

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 13,6 χιλιόμετρα
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Σφακιά

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη το βράδυ της Δευτέρας (26.01.2026). Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Σφακιά Χανίων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,6 R στην Κρήτη καταγράφηκε στις 8:40 μ.μ. της Δευτέρας.

Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή, που απέχει 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χώρας Σφακίων.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 13,6 χιλιόμετρα.

